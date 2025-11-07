LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Solar donde se ubica el 112, junto a un bloque de apartamentos ya existente en el 114. Miguel Peche

Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria

La solicitud de licencia para nueve apartamentos en el 112 de Marqués de San Nicolás tiene fecha de 31 de octubre pero no se ha publicado hasta este viernes en el BOR

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

Ya pasó a las 24 horas de que el alcalde de Logroño anunciase la posible moratoria en el 'Debate sobre el estado de la ... ciudad', y ahora vuelve a pasar el día después de que el Pleno del Ayuntamiento, con el voto a favor de todos los grupos, haya aprobado la suspensión temporal en la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos. Y nadie dice que no vayan a aparecer más en próximas fechas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»
  2. 2

    Álava mantendrá el peaje en la AP-68 pero lo reducirá a «más de la mitad»
  3. 3 Logroño, atacada por el Demogorgon
  4. 4

    Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches
  5. 5 García Carrión, ¿interesada en Faustino y Bilbaínas?
  6. 6

    Una explotación ganadera modelo
  7. 7

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  8. 8

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio
  9. 9

    «Lo que he pasado no se lo deseo ni a mi peor enemigo»
  10. 10 El PP se queda solo en la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de terrazas de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria

Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria