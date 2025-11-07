Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria

Ya pasó a las 24 horas de que el alcalde de Logroño anunciase la posible moratoria en el 'Debate sobre el estado de la ... ciudad', y ahora vuelve a pasar el día después de que el Pleno del Ayuntamiento, con el voto a favor de todos los grupos, haya aprobado la suspensión temporal en la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos. Y nadie dice que no vayan a aparecer más en próximas fechas.

Logroño, según publica el BOR, tramita un nuevo proyecto de edificio entero para uso vacacional, concretamente en el número 112 de Marqués de San Nicolás, la popularmente conocida como calle Mayor. La solicitud de licencia conjunta ambiental y de obras para nueve apartamentos turísticos fue firmada por el propio Conrado Escobar el 31 de octubre, si bien el anuncio no ha aparecido en el boletín hasta este viernes.

Ampliar Miguel Peche

Recordar, además, que la suspensión de licencias se realizará por un plazo máximo de un año, a contar desde su publicación en el mismo BOR, al objeto de proceder al estudio de la formulación o reforma del Plan General Municipal (PGM) que regule dichas actividades. La misma llegará en breve para hacerse efectiva, pero hasta ese momento...

Sobre las solicitudes de permisos que en la actualidad se encuentran en fase de tramitación administrativa, que el propio Escobar puntualizó que ascienden a 46, el mismo alcalde informó de que «se analizarán una a una». Y ese sería el caso de esta última solicitud, en el 112 de la Mayor, con el 114 ya rehabilitado como 'Apartamentos San Nicolás', a los que se suma el restaurante del mismo nombre.