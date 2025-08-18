Las noticias imprescindibles
Estos son los temas que han marcado la actualidad del lunes
La Rioja
Lunes, 18 de agosto 2025, 21:28
-
Accidente de tráfico
Fallece una logroñesa en un accidente en la autovía Logroño-Pamplona
La víctima, de 54 años, ha sido arrollada por un camión cuando su vehículo estaba parado en el arcén en la A-12 a su ... paso por Torres del Río.
-
Internacional
Trump, ante Zelenski en la Casa Blanca: «Si todo va bien hoy, tendremos una reunión a tres» con Putin
El presidente ucranio regresa al Despacho Oval acompañado de líderes europeos en busca de la paz
-
Movilidad
Logroño trabaja en el proyecto para la conexión ciclista entre Duques de Nájera y General Urrutia
El Ayuntamiento mejorará la conectividad de los carriles bici ya existentes de Murrieta a El Cubo con un itinerario a través de Purita Ugalde y Carmen Medrano
-
Sociedad
España arde por noveno día consecutivo: más de 40 incendios activos, cuatro muertos y casi 350.000 hectáreas quemadas»
La ola de fuego sigue implacable en el noroeste y oeste peninsular, con Ourense, León, Salamanca y Cáceres en el ojo del huracán; los picos de Europa en peligro por el avance de los incendios. Una situación que deja cerca de 30.000 personas evacuadas de sus casas
-
Música en vivo
El Último de la Fila no viene a Logroño, pero Manolo García sí
Aunque todavía el recinto no está definido, se presentará el 28 de noviembre
-
Calahorra
Numerosas peleas y una detención por violencia de género
Las actuaciones de la Policía Local entre el 28 de julio y el 10 de agosto incluyen diversas investigaciones por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas
-
Logroño
Un balcón apagado como denuncia del asesinato de periodistas en Gaza
La Asociación de la Prensa de La Rioja manifiesta su desaprobación con un minuto de silencio en la Casa de los Periodistas
-
Alfaro
Los festivos irreductibles mantienen la energía
Los alfareños exhibieron sus ganas de disfrutar en la recta final de sus fiestas a pesar de la merma por las vacaciones o la vuelta al trabajo
-
Sucesos
Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, imputado por cuatro violaciones y otros 28 delitos
De ser hallado culpable podría enfrentarse a una pena de hasta diez años de prisión
-
Fiestas de San Mateo
El plazo de inscripciones para el concurso de calderetas se abrirá el 3 de septiembre
El popular certamen, limitado a 120 cuadrillas, se celebrará el lunes 22 en la calle Gonzalo de Berceo
-
Lo mejor del vino de Rioja
Las organizaciones agrarias piden vigilar la entrada de uva, mosto y vino en las bodegas
ARAG-Asaja, UAGR y UPA reclaman que el «control exhaustivo» sobre el viticultor se extienda a las grandes firmas vinícolas de la DOCa
-
Quedamos en el... Café Moderno
El más antiguo de Logroño
El emblemático café ha sabido adaptarse a los tiempos, sin olvidar su esencia, en sus casi 110 años de vida
-
Oriente próximo
Israel aspira a movilizar hasta 100.000 reservistas y baraja reclutar soldados en la diáspora
El asalto a Ciudad de Gaza que prepara Netanyahu presiona a Hamás a aceptar la última propuesta de tregua temporal
-
Culturas
Clown y cine abren temporada en el Bretón
El Teatro logroñés saca este lunes a la calle, al céntrico paseo del Espolón, el espectáculo 'Home' (20.30) y desde el miércoles proyecta ocho películas en su ciclo Cine en V.O.
Más noticias en www.larioja.com
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.