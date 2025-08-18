Las noticias imprescindibles

La víctima, de 54 años, ha sido arrollada por un camión cuando su vehículo estaba parado en el arcén en la A-12 a su ... paso por Torres del Río.

Internacional Trump, ante Zelenski en la Casa Blanca: «Si todo va bien hoy, tendremos una reunión a tres» con Putin

El presidente ucranio regresa al Despacho Oval acompañado de líderes europeos en busca de la paz

Movilidad Logroño trabaja en el proyecto para la conexión ciclista entre Duques de Nájera y General Urrutia

El Ayuntamiento mejorará la conectividad de los carriles bici ya existentes de Murrieta a El Cubo con un itinerario a través de Purita Ugalde y Carmen Medrano

Sociedad España arde por noveno día consecutivo: más de 40 incendios activos, cuatro muertos y casi 350.000 hectáreas quemadas»

La ola de fuego sigue implacable en el noroeste y oeste peninsular, con Ourense, León, Salamanca y Cáceres en el ojo del huracán; los picos de Europa en peligro por el avance de los incendios. Una situación que deja cerca de 30.000 personas evacuadas de sus casas

Música en vivo El Último de la Fila no viene a Logroño, pero Manolo García sí

Aunque todavía el recinto no está definido, se presentará el 28 de noviembre

Calahorra Numerosas peleas y una detención por violencia de género

Las actuaciones de la Policía Local entre el 28 de julio y el 10 de agosto incluyen diversas investigaciones por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas

Logroño Un balcón apagado como denuncia del asesinato de periodistas en Gaza

La Asociación de la Prensa de La Rioja manifiesta su desaprobación con un minuto de silencio en la Casa de los Periodistas

Alfaro Los festivos irreductibles mantienen la energía

Los alfareños exhibieron sus ganas de disfrutar en la recta final de sus fiestas a pesar de la merma por las vacaciones o la vuelta al trabajo

Sucesos Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, imputado por cuatro violaciones y otros 28 delitos

De ser hallado culpable podría enfrentarse a una pena de hasta diez años de prisión

Fiestas de San Mateo El plazo de inscripciones para el concurso de calderetas se abrirá el 3 de septiembre

El popular certamen, limitado a 120 cuadrillas, se celebrará el lunes 22 en la calle Gonzalo de Berceo

Lo mejor del vino de Rioja Las organizaciones agrarias piden vigilar la entrada de uva, mosto y vino en las bodegas

ARAG-Asaja, UAGR y UPA reclaman que el «control exhaustivo» sobre el viticultor se extienda a las grandes firmas vinícolas de la DOCa

Quedamos en el... Café Moderno El más antiguo de Logroño

El emblemático café ha sabido adaptarse a los tiempos, sin olvidar su esencia, en sus casi 110 años de vida

Oriente próximo Israel aspira a movilizar hasta 100.000 reservistas y baraja reclutar soldados en la diáspora

El asalto a Ciudad de Gaza que prepara Netanyahu presiona a Hamás a aceptar la última propuesta de tregua temporal

Culturas Clown y cine abren temporada en el Bretón

El Teatro logroñés saca este lunes a la calle, al céntrico paseo del Espolón, el espectáculo 'Home' (20.30) y desde el miércoles proyecta ocho películas en su ciclo Cine en V.O.

