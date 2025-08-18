LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las noticias imprescindibles

Estos son los temas que han marcado la actualidad del lunes

La Rioja

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:28

  1. Accidente de tráfico

    Fallece una logroñesa en un accidente en la autovía Logroño-Pamplona

La víctima, de 54 años, ha sido arrollada por un camión cuando su vehículo estaba parado en el arcén en la A-12 a su ... paso por Torres del Río.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una logroñesa en un accidente en la autovía Logroño-Pamplona
  2. 2 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  3. 3 Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño
  4. 4 El más antiguo de Logroño
  5. 5

    En la trastienda del tiempo
  6. 6 Controlado el incendio forestal declarado en las Peñas de Viguera
  7. 7 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
  8. 8

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  9. 9 Trasladadas tres personas al San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en Castañares de Rioja
  10. 10

    La terapia contra el cáncer con forma de campamento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las noticias imprescindibles

Las noticias imprescindibles