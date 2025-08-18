Numerosas peleas y una detención por violencia de género en Calahorra Las actuaciones de la Policía Local entre el 28 de julio y el 10 de agosto incluyen diversas investigaciones por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas

Sanda Sainz Lunes, 18 de agosto 2025, 12:48 Comenta Compartir

En el informe de las intervenciones de la Policía Local de Calahorra correspondiente al periodo entre el 28 de julio y el 10 de agosto, destaca la detención de un hombre como presunto autor de coacciones en el ámbito de la violencia de género, así como diversas actuaciones en numerosas peleas.

Además de la pelea de la noche del sábado día 9 que acabó con un joven herido, los agentes intervinieron en otras riñas, como una otra entre dos menores que protagonizaron un enfrentamiento sin lesiones. Se avisó a los progenitores de ambos para que se hiciesen cargo de los jóvenes, y se les informó de la posibilidad de presentar denuncia. Y en otra en la que una persona había sido agredida con una silla, pero cuando llegaron los agentes sólo estaba una de las partes. Los policías identificaron más tarde al segundo implicado. Entre las riñas que recoge el parte figura una entre tres personas, que llevaban palos, pero en la que no hubo heridos.

Otras denuncias realizadas por los agentes se deben a la tenencia de sustancias estupefacientes en la calle por parte de un ciudadano y seis por incumplir las ordenanzas municipales. En concreto, se denunció a nueve personas por la falta de civismo y compostura, a otra por la falta de respeto y consideración a los agentes de la autoridad, una por ensuciar la vía pública, a dos ciudadanos por orinar en la vía pública y a otro por beber alcohol en la calle.

Respecto a los atestados por accidentes de circulación, han sido 36 sucesos con daños materiales en vehículos.

La lista de intervenciones incluye dos atestados por delitos contra la seguridad vial. En uno de los casos, los agentes observaron un vehículo que circulaba en sentido contrario, le dieron el alto y le denunciaron. En el control de alcoholemia, el conductor dio positivo. Se inmovilizó el vehículo y se procedió a su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

El otro atestado se produjo tras una llamada de un ciudadano alertando de que un vehículo que circulaba había golpeado a otro estacionado y dándose a la fuga. Al llegar, la Policía comprobó los daños y otra patrulla localizó al causante en los alrededores. Identificaron al su conductor, que dio positivo en el control de alcoholemia.

Además, en un control de tráfico, un conductor fue sancionado tras dar positivo en la prueba de consumo de drogas. Se inmovilizó el vehículo y se le denunció administrativamente.

La Policía Local calagurritana también atendió una llamada de la responsable de un establecimiento público informando que una ciudadana había hurtado varios productos. La patrulla incautó los productos sustraídos e informó a la responsable del comercio de la posibilidad de presentar denuncia.

Asimismo, atendieron a una persona que había llamado indicando que había perdido a su hija menor de edad en el centro comercial. Después de buscarla por las inmediaciones la menor fue localizada la menor y se la entregaron a su padre. Además, la Policía colaboró con los bomberos en cuatro intervenciones regulando el tráfico mientras realizaban diversas labores.