UAGR pide que el vino de las bodegas solo provenga de la DOCa Rioja La organización profesional agraria ha solicitado al Consejo Regulador que extreme el control del estado de las viñas, así como las existencias previas y las entradas de vino, mosto y uva

La Rioja Lunes, 18 de agosto 2025, 11:45 | Actualizado 12:35h. Comenta Compartir

Ante el inicio de la vendimia, que comenzó el pasado jueves en Bodegas Ilurce (situadas en Alfaro) y este lunes en la cooperativa de Viñedos de Aldeanueva, UAGR-COAG ha solicitado al Consejo Regulador que controle las existencias y entradas de uva, mosto y vino en las bodegas, previo aforo de las mismas.

La organización profesional agraria también ha solicitado este lunes que se vigilen, sobre todo, las llegadas de fuera de la DOCa Rioja. Solo de esta manera, ha afirmado el sindicato, «se podrá controlar de manera eficaz que el vino presente en las bodegas al final de la vendimia provenga única y exclusivamente de lo que las viñas de la DOCa Rioja hayan podido ofrecer este complicado año».

La Unión ha animado a que la detección de anomalías o fraudes dentro del desarrollo de la vendimia se ponga en conocimiento de los servicios de control del Consejo Regulador o de los veedores. El fin que persigue la UAGR-COAG con estas medidas es la regulación de la oferta «para conseguir un reparto justo en la cadena de valor, de manera que haya beneficio para todos los operadores, tanto para las bodegas, como, sobre todo, para los viticultores

Respecto a los precios, han asegurado que «triunfa el hermetismo a las puertas de la escasa vendimia, sin que los viticultores puedan negociar libremente y en igualdad de condiciones con las bodegas».

Las pocas ofertas conocidas, han indicado a través de una nota de prensa, sitúan el precio de la uva tinta en el entorno del euro por kilo, lo que no consideran rentable, dado que, muchas de las economías de los viticultores «están muy cercanas a la bancarrota».

Precios en los contratos

ARAG-Asaja también ha exigido que los viticultores reciban un precio «justo y digno» por sus uvas en esta campaña, que está «plagada de dificultades» y con «una importante merma en la producción, por lo que la escasez de uva y el esfuerzo del viticultor por mantener esa calidad deben verse reflejados en los contratos de esta campaña».

Este año, ha reiterado el sindicato, «será una de las más horas de la historia de la DOCa Rioja, lo que redundará en la falta de rentabilidad de los viticultores, que han tenido que hacer frente a multitud de adversidades». Todo ello ha obligado a incrementar de manera notable la aplicación de productos fitosanitarios para mantener la calidad de la cosecha, lo que ha disparado los costes de producción.

Un incremento que, como ya indicó el último Observatorio de precios del Gobierno de La Rioja de 2024, «es cada vez más evidente». Sin ir más lejos, el año pasado los viticultores perdieron de media 0,24 céntimos por kilo de uva en vaso y 0,31 en espaldera, pero los precios de los productos fitosanitarios «no han hecho más que aumentar». «De esta forma, no salen las cuentas, lo que aboca a abandonar el sector a muchos viticultores».

Por todo ello, ARAG-Asaja ha reiterado su exigencia a las bodegas par que actúen en consecuencia con la situación real del sector: la escasez de uva y el compromiso por la calidad de los viticultores y se refleje en la formalización de los contratos de esta campaña. A su juicio, el esfuerzo debe ser compartido y no solo a partir de quienes cuidan sus viñas con dedicación y profesionalidad.