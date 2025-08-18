El Último de la Fila no viene a Logroño, pero Manolo García sí Aunque todavía el recinto no está definido, se presentará el 28 de noviembre

L. R. Lunes, 18 de agosto 2025, 19:07 | Actualizado 19:20h.

Manolo García regresa a Logroño el próximo 28 de noviembre con su 'Gira de teatros' para presentar su nuevo álbum Drapaires Poligoneros. Por el momento, no se ha anunciado el recinto para la actuación, pero sí han adelantado que las entradas estará disponibles en la web del artista desde el 23 de septiembre.

Ampliar

El cantante ha incluido a la capital riojana entre las 16 ciudades españolas en las que presentara su último disco de 15 canciones que verá la luz el próximo 31 de octubre de 2025.

La idea del músico y compositor es hacer hincapié, por supuesto, en estas nuevas canciones, a la vez que una revisión concienzuda de su primer disco en solitario, Arena en los bolsillos, que tanto gustó a los aficionados. Como no podría ser de otra forma, también habrá espacio para repasar algunos de sus éxitos más celebrados.

La última vez que García se presentó en La Rioja, con todas las entradas vendidas, fue con 'Gira teatros 2023' en el auditorio Riojafórum de Logroño.

La nueva visita de Manolo García a tierras riojanas compensará a los fanáticos que se quedarán con las ganas de ver la vuelta de El Último de la Fila, el famoso dúo formado junto a Quimi Portet, cuya gira pasará por Bilbao el mayo y junio del año próximo.