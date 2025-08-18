LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Escena de 'Home', espectáculo de clown protagonizado por Cristina Solé y Juan Pablo Luján. LR

Clown y cine abren temporada en el Bretón

El Teatro logroñés saca este lunes a la calle, al céntrico paseo del Espolón, el espectáculo 'Home' (20.30) y desde el martes proyecta ocho películas en su ciclo Cine en V.O.

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:27

La obra 'Home' de Cris Clown, Premio Feten 2025 al mejor espectáculo de calle, abre este lunes temporada en el Bretón de los Herreros y ... lo hace, como no podía ser de otra forma, sobre el asfalto. Sus protagonistas, Cristina Solé y Juan Pablo Luján, instalarán su miserable vivienda en El Espolón logroñés y, desde allí, nos abrirán las puertas a su intimidad y drama personal: la soledad y su forma de sobrevivir a ella.

