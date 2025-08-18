Clown y cine abren temporada en el Bretón

La obra 'Home' de Cris Clown, Premio Feten 2025 al mejor espectáculo de calle, abre este lunes temporada en el Bretón de los Herreros y ... lo hace, como no podía ser de otra forma, sobre el asfalto. Sus protagonistas, Cristina Solé y Juan Pablo Luján, instalarán su miserable vivienda en El Espolón logroñés y, desde allí, nos abrirán las puertas a su intimidad y drama personal: la soledad y su forma de sobrevivir a ella.

A través de lo cotidiano, la payasa Cristina Solé (dirigida por Leandre Ribera) propone una reflexión sobre la incomunicación, sin palabras y en clave de humor, en este espectáculo gratuito y recomendado para todos los públicos. La cita, a las 20.30 horas.

Con 'Home' estrena el Teatro Bretón su programación de agosto a diciembre, nutrida con 22 espectáculos de teatro, ópera, musical, cine, zarzuela y danza.

Cine en V.O. Martes, 20 de agosto 'Ghostlight' (EEUU) de Kelly O'Sullivan y Alex Thompson

Día 21 'A la deriva' (China) de Jia Zhangke

Día 24 'Bagger Drama' (Suiza) de Piet Baumgartner

Día 25 'La viajera' (Corea del Sur) de Hong Sangsoo

Día 27 'La historia de Souleymane' (Francia) de Boris Lojkine

Día 28 'Una noche sin saber nada' (Francia/India) de Payal Kapadia

Día 31 'La chica de la aguja' (Dinamarca) de Magnus von Horn

Día 1 de septiembre 'Blue Sun Palace' (EEUU) de Constance Tsang

Este martes enciende el proyector su clásico ciclo de Cine en V.O. con la cinta estadounidense 'Ghostlight', la entrañable historia de una familia real envuelta en una modesta representación de 'Romeo y Julieta'. Con ella, hasta ocho títulos asoman a esta cartelera veraniega, que se prolongará hasta el 1 de septiembre con películas internacionales (de Europa, EE UU y Asia) nominadas y premiadas en los más importantes festivales.

Es el caso de la propuesta del próximo jueves, 'A la deriva' de Jia Zhangke, nominada a la Palma de Oro de Cannes 2024 y una epopeya amorosa que a traviesa varias décadas en un país cambiante y en constante ebullición como es China.

El ciclo continúa el domingo 24 con 'Bagger Drama' de Piet Baumgartner, un filme sobre el duelo y la incomunicación en el seno de una familia, coreografiado por las excavadoras del negocio del padre.

Hong Sangsoo mereció el Oso de Plata y el Gran Premio del Jurado en Berlín con 'La viajera', una lúcida mirada al tiempo en el que vivimos con el minimalismo y sencillez propios del cineasta surcoreano.

'La historia de Souleymane' es la historia de supervivencia de un joven sin papeles que pedalea por París repartiendo comida. Su protagonista, el actor debutante Abou Sangare, fue premiado en Cannes y con un César.

En clave documental se presenta 'Una noche sin saber nada' de la cineasta india Payal Kapadia, también reconocida en Cannes. La voz protagonista es la de una estudiante que escribe cartas a su amante desde algún lugar de la India; la de una juventud en rebeldía.

La perturbadora 'La chica de la aguja' del danés Magnus von Horn y la cautivadora historia sobre el duelo y el abandono que la debutante Constance Tsang narra en 'Blue Sun Palace' completan este cartel cinematográfico en versión original, un refrescante aliciente para las tardes estivales. Todos los pases son a las 20.00 horas y con entrada a 5,50 euros.