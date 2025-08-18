LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un joven remueve las patatas en el concurso de calderetas del año pasado. Sonia Tercero

Fiestas de San Mateo

El plazo de inscripciones para el concurso de calderetas se abrirá el 3 de septiembre

El popular certamen, limitado a 120 cuadrillas, se celebrará el lunes 22 en la calle Gonzalo de Berceo

La Rioja

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:32

Los interesados en participar en el popular concurso de calderetas de las fiestas de San Mateo podrán formalizar su inscripción a partir del miércoles día 3 de septiembre, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, según ha anunciado este lunes el Ayuntamiento de Logroño.

Para realizar la inscripción al concurso, que se celebrará el día 22 en la calle Gonzalo de Berceo, se habilitará un puesto exclusivo en el servicio 010 del edificio municipal.

La asignación de mesas para el certamen se realizará durante los días 10, 11 y 12 de septiembre, en la Bodeguilla Gutiérrez, situada en la calle Gonzalo de Berceo, 30. Se deberá acudir con los tiques repartidos en la inscripción, para garantizar la máxima organización y transparencia en el proceso.

El certamen contará con un máximo de 120 grupos participantes, además de diez mesas de reserva destinadas a grupos como peñas y patrocinadores, que no participarán en el concurso.

Cada mesa, que abonará una cuota de participación de 15 euros, estará formada por un máximo de cinco personas. Los concursantes deberán preparar, al menos, seis raciones de caldereta. A cada grupo participante se le facilitará un puesto para cocinar (con sillas y mesa de trabajo), así como el agua y la patata, ingrediente básico del plato (el resto de ingredientes de la caldereta serán aportados por los participantes).

El certamen comenzará a las 10.00 horas del 22 de septiembre con el reparto de las patatas y los participantes contarán con dos horas y media para elaborar la receta de la mejor caldereta riojana (desde las 1100 hasta las 13.30 horas).

Hacia las 13.30 horas comenzará la degustación de las calderetas riojanas por parte del jurado. Para la valoración se establecerán seis grupos de 20 puestos cada uno, y el jurado elegirá la mejor caldereta riojana de cada uno de estos seis grupos.

El concurso contará con siete premios, a las mencionadas seis mejores calderetas y a la mejor decoración del puesto. Estos galardones estarán dotados con regalos como estuches de vino, paelleras o productos de la huerta riojana.

.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio forestal declarado en las Peñas de Viguera
  2. 2 Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño
  3. 3

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  4. 4

    En la trastienda del tiempo
  5. 5 Detenidas cuatro personas, dos de ellas portaban un arma blanca, en el dispositivo de control nocturno en Logroño
  6. 6 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
  7. 7

    La Rioja despide la ola de calor con máximas de 41,2 grados
  8. 8

    La calle, una realidad que crece sin elección
  9. 9

    Orradre logra su particular triunfo al acabar en su debut en Moto2
  10. 10

    Testimonios de personas sin hogar: «No sé cómo he acabado aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El plazo de inscripciones para el concurso de calderetas se abrirá el 3 de septiembre

El plazo de inscripciones para el concurso de calderetas se abrirá el 3 de septiembre