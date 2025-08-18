El plazo de inscripciones para el concurso de calderetas se abrirá el 3 de septiembre

Un joven remueve las patatas en el concurso de calderetas del año pasado.

La Rioja Lunes, 18 de agosto 2025, 13:32 | Actualizado 14:15h.

Los interesados en participar en el popular concurso de calderetas de las fiestas de San Mateo podrán formalizar su inscripción a partir del miércoles día 3 de septiembre, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, según ha anunciado este lunes el Ayuntamiento de Logroño.

Para realizar la inscripción al concurso, que se celebrará el día 22 en la calle Gonzalo de Berceo, se habilitará un puesto exclusivo en el servicio 010 del edificio municipal.

La asignación de mesas para el certamen se realizará durante los días 10, 11 y 12 de septiembre, en la Bodeguilla Gutiérrez, situada en la calle Gonzalo de Berceo, 30. Se deberá acudir con los tiques repartidos en la inscripción, para garantizar la máxima organización y transparencia en el proceso.

El certamen contará con un máximo de 120 grupos participantes, además de diez mesas de reserva destinadas a grupos como peñas y patrocinadores, que no participarán en el concurso.

Cada mesa, que abonará una cuota de participación de 15 euros, estará formada por un máximo de cinco personas. Los concursantes deberán preparar, al menos, seis raciones de caldereta. A cada grupo participante se le facilitará un puesto para cocinar (con sillas y mesa de trabajo), así como el agua y la patata, ingrediente básico del plato (el resto de ingredientes de la caldereta serán aportados por los participantes).

El certamen comenzará a las 10.00 horas del 22 de septiembre con el reparto de las patatas y los participantes contarán con dos horas y media para elaborar la receta de la mejor caldereta riojana (desde las 1100 hasta las 13.30 horas).

Hacia las 13.30 horas comenzará la degustación de las calderetas riojanas por parte del jurado. Para la valoración se establecerán seis grupos de 20 puestos cada uno, y el jurado elegirá la mejor caldereta riojana de cada uno de estos seis grupos.

El concurso contará con siete premios, a las mencionadas seis mejores calderetas y a la mejor decoración del puesto. Estos galardones estarán dotados con regalos como estuches de vino, paelleras o productos de la huerta riojana.

