Nuevo carril bici por el parque de La Guindalera junto a las traseras de las comunidades de vecinos de avenida de la Sierra. L. R.

Logroño trabaja en el proyecto para la conexión ciclista entre Duques de Nájera y General Urrutia

El Ayuntamiento mejorará la conectividad de los carriles bici ya existentes de Murrieta a El Cubo con un itinerario a través de Purita Ugalde y Carmen Medrano

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:28

Se anunciaron hasta once, y ejecutada la primera, Logroño ya trabaja en la segunda actuación incluida en su plan de conexiones ciclistas. Dicho de otro ... modo, tras el enlace entre las calles Sequoias y Clavijo, dando continuidad al carril bici que llega de Lardero por el parque de La Guindalera, el Ayuntamiento planea completar un nuevo itinerario para bicicletas entre Duques de Nájera y General Urrutia a través de las calles Purita Ugalde y Carmen Medrano.

