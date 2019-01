Aurora eclipsa las estrellas de un Actual errante El grupo madrileño Aurora & The Betrayers, con Aurora García al frente, durante su concierto a mediodía de ayer en Franco-Españolas. / Antonio Díaz Uriel Sandra Bernardo hizo aterrizar una edición bicéfala marcada por el éxito de Vetusta, el exceso de Malú y la variedad de propuestas | El festival riojano concluyó ayer con un extraordinario concierto de Betrayers ante solo cien personas JONÁS SAINZ Logroño Lunes, 7 enero 2019, 10:48

Si me das a elegir entre tú y la gloria, me quedo con Aurora & The Betrayers. El mejor concierto de Actual 2019 ocurrió ayer a mediodía y lo presenció apenas un centenar de personas. Ni el grandioso directo de Vetusta Morla ni la estrella negra de Malú; la seña de identidad de un festival sin identidad ha sido la variedad de propuestas en distintos formatos a lo largo de la semana. Y, entre todas ellas, la errática 29ª edición del Escenario de Culturas Contemporáneas podrá ser recordada al menos por una actuación extraordinaria con poquísimo público. Paradojas de un certamen con distintos programadores particulares y nadie que lo tripule en una única dirección. Y, pese a todo, incluso las estrellas más brillantes de la noche se apagan cuando sale el sol. Ocurre después de la noche al llegar la aurora. Y en Actual 19 ocurrió con Aurora García y sus muy leales Betrayers.

Fue en el último vermú torero en Bodegas Franco-Españolas después de una meritoria actuación del riojano Isaac Miguel. Otro punto a favor del festival este año ha sido precisamente la considerable presencia de artistas locales: Lou Cornago, Messura, Dr. Trotski, La Vil Canalla, Jorge García y el mencionado Issac Miguel, que lo expresó muy claramente en un día como ayer: «Nos han traído muchos regalos, pero ninguno como tocar en Actual». Es en efecto un orgullo y una gran oportunidad para ellos, aunque jornadas como la del día de reyes exijan mucha valentía y muchas ganas para subirse al escenario ante un auditorio mínimo.

El autor de 'Nuestra odisea' y 'Amenaza', un segundo álbum que está a punto de salir, lo hizo con desparpajo y personalidad, seguro de su pop amable y vitalista, cálidamente respaldado por Larry, Alfonso, Lore y una cálida sección de vientos liderada por Biribay. Amigos con canciones para gente amiga como 'Nos dijeron que era por aquí y no era', 'Ángeles' o 'Full Monty'. La zarzuelera 'Solo puedo ir a peor', 'Tú me quieres raro' y 'Querido diario' anticiparon la más conocida de su repertorio, 'Tengo una misión', y la más bailable, 'Yo no era para ti, cariño, antes de cerrar al estilo Pulp Fiction con 'Misirlou' el que seguramente ha sido la actuación más importante de Isaac Miguel.

Lo que vino después no fue de vermú torero, sino de velada estelar. Aurora & The Betrayers tocaron para cuatro gatos como si lo hicieran ante todo Logroño. Los privilegiados que quedaban en la bodega tuvieron la fortuna de vivir el concierto más brillante de Actual y adquirieron la responsabilidad de contarlo para que la banda madrileña no tarde en regresar y demostrar ante toda la ciudad de qué va el buen rock.

Más Teatro y cine en el broche

Aurora García (voz), Martín García (teclados y coros), José Funko (guitarra y coros), Luis Pinel (teclados), Pablo Rodas (bajo) y Maxi Resnicoski (batería) son algo más que el soul oscuro que brota de su extraordinaria vocalista, aunque la personalidad de ella sobre el escenario concentra todas las miradas desde que lo pisa hasta el mutis final. Tocaron con intensidad creciente temas de sus tres discos, 'Shadows go away', 'Vudú' y 'Tune out the noise', y la actuación pareció un suspiro. Pero fue un instante mágico como un amanecer después de una noche terrible.

La noche, noche de reyes en el mismo escenario de Franco-Españolas, no había sido terrible, pero sí bastante inquietante. La propuesta antimusical y gamberra de Ladilla Rusa sí concitó gran expectación y provocó una fiesta petarda que no habla muy bien de los gustos musicales del personal, con más ganas de divertirse incluso que de emborracharse en un cotillón. Pero Víctor Fernández y Tania Lozano no engañan a nadie, a no ser que lo hagan cuando ejercen como periodistas que son. Enfundados en mallas de reptil, los autores de esa exitosa parodia titulada 'Macaulay Culkin' calentaron al personal dándoles de su cubata: letras sarcásticas y ritmos etílicos, tecno-rumba, zafio-rap, electro-jota, mákina zumbada... para cantarle por burlerías a infantas chorizas y princesas republicanas, chonis carnales y estrellas horteras, lorzas orgullosas y melopeas sinfín. Como declaración de principios versionaron a Las Vulpes con 'Me gusta ser una ladilla' y terminaron, cómo si no, repitiendo lo que la gente quería: Macaulay, Macaulay, Macaulay... Un espanto.

En tono radicalmente diferente, Actual 2019 concluyó en la tarde de ayer con un último café concierto en el Círculo Logroñés, que se ha confirmado como una interesante propuesta vespertina con voces tan atractivas como Bely Basarte, Marem Ladson y, finalmente, Sandra Bernardo.

Así, con mujeres tomando la palabra, se cerraron cinco días de viaje tratando de ver las estrellas. Y fue justo al final cuando salió la más brillante. Misión cumplida. Actual 2019 volvió a la Tierra justo para ver a Aurora.