Últimas marcianadas de Macaulay Actual

Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin. Actual 2019 despegó hace cinco días tratando de dar con la señal perdida de Major Tom y hoy regresa a la Tierra después de haber encontrado al menos noticias de otros marcianos aún más raros y, aunque infinitamente menos estelares, sí muy divertidos.

Ladilla Rusa cerró anoche la última velada de un festival que concluye este domingo. La noche de reyes en Franco-Españolas, la más golfa, acabó con la irreverencia gamberra de Víctor Fernández y Tania Lozano, dos periodistas cañís de Barcelona que dan el cante y montan gresca con el dichoso 'Macaulay Culkin' y 'Bebo (de bar en peor)', entre otros temas de su disco, 'Estado del malestar'. O 'Princesas', cantando cosas como 'no somos princesas y sobre la corona, la única que conocemos es la marca de litrona, no somos princesas, somos republicanas, acabaremos presas o en una fiesta gitana'...

Todavía no está claro si alguien durmió en el calabozo. Actuaban también Bigott y Alondra Bentley. Sí, la misma Alondra anglo-española que en la matinal del viernes cantó para los niños abrió la noche del sábado en formato adulto con registros que la aproximan a sonidos electrónicos, experimentales y dance de su disco 'Solar system'. El que no parece de nuestro sistema solar es el zaragozano Borja Laudo, Bigott junto con Cristian Barros (teclados y la guitarra), Clara Carnicer (bajo y coros) y Juan Gracia (batería), musicalmente difícil de clasificar pero con gran sentido del espectáculo en directo, un humor peculiar y tintes surrealistas. Y, de remate, Ladilla: críticos y divertidos, letras desenfadadas que nacen en noches alegres como la de ayer, exceso de birras, lavabos cutres, revolcones en sofás prestados y resacas como la de esta mañana.

Por la tarde, Marem Ladson actuó en el penúltimo café concierto del Círculo Logroñés. La cantautora hispano-estadounidense sorprendió por su juventud y talento para transitar por el pop-rock y el folk con una voz dulce y un estilo muy especial.

Actual is female

Marem, Alondra, Tania... sin olvidarnos de Anita, que cantó para los niños en una última matinal, son algunas de las muchas mujeres que han pasado por Actual en una edición que ha reivindicado expresamente la igualdad y que gracias a ellas lo ha hecho además en la práctica.

También Lore, contrabajo de La Vil Canalla junto a Pelayo (guitarra y voz) y Álvaro (batería), una banda semilogroñesa bien conocida aquí que abrió el penúltimo vermú torero en Franco-Españolas con alegría y desparpajo rocker, moteros en la puerta, tupés, faldas de vuelo, zapatos de gamuza y el local lleno. Temas propios y versiones de grandes como Johnny Cash o Héroes del Silencio hicieron bailar rocanrol del añejo.

A continuación, las que de veras demostraron que en música no hay más géneros que los estilísticos fueron The Grooves, una formidable banda madrileña que mezcla funk, rock y ritmos bailables con aires electrónicos, una notable sección de viento y una imparable energía eléctrica. Es su forma de empoderamiento. Future is female.

No debería hacer falta decir que son todo mujeres, como la música: María (guitarra y voz), Ceta (batería), Plo (bajo), Hills (saxo y sintes) y Vicky (trombón y sintes). Son The Grooves, algo que se tiene o no se tiene y a ellas les sobra. Vinieron a cambiar las reglas del juego, a arder con quien quiso escuchar y hacernos bailar toda la noche. She is a maniac.