Los primeros acordes de Actual 2019

DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 2 enero 2019

Los primeros acordes musicales de Actual 2019 han llegado sin agobios, sin aforos desbordados. Al mediodía Mr. Kilombo ha ofrecido el primer concierto de la serie de 'Matinales con Estrella' en el Wine Fandango de Logroño ofreciendo un recital de rumba acompañado de un batería y de su propia guitarra. Miki Ramírez y Carlos Sosa han ofrecido un repertorio simpático y movido que ha ido de menos a más hasta hacer bailar a todos los presentes a ritmo de 'ska'.

Como es habitual en las actividades tempranas de cada jornada, muchos niños han disfrutado junto a sus padres del evento. Mr. Kilombo ha realizado una selección de sus tres discos en el concierto inaugural del festival y, aunque sea el proyecto personal del guitarrista del grupo Macaco, lo cierto es que su música es un punto intermedio entre Muchachito Bombo Infierno, algo menos canalla, y Los Delinqüentes, pero más 'aseado', es decir, una especie de sobrino político de Kiko Veneno. Su puesta en escena espartana, acorde con la posibilidad que ofrece el reducido escenario del Wine Fandango, ha otorgado veracidad a su música. Así, la hora de canciones se ha pasado rápido, improvisando en temas como 'Tarde otra vez' y finalizando con «dos juntitas y apretadas» porque a los propios músicos también se les ha pasado muy rápida la actuación.

Franco Españolas

En el primer 'Vermú Torero' de Bodegas Franco Españolas la joven riojana Lou Cornago ha abierto un escenario que ha ocupado en principio en solitario con su guitarra, sentada sobre un taburete. El repertorio se ha basado, sobre todo, en versiones, aunque también ha ofrecido alguna composición propia, como las dos últimas 'When I wake up' y 'Ya no estás'. Durante su actuación ha estado acompañada, sucesivamente, del músico Diego M. Continente (Messura), su productor Fase y la también cantante Cris Moné. Más que un vermú, la música de Lou Cornago ha sido un 'pastelito' con voz de Carmen Boza, al estilo de Russian Red en acústico. Lou Cornago se ha dado a conocer a través de internet, grabando sus primeros vídeos de forma sencilla, con el teléfono móvil, y el repertorio ofrecido en Actual ha sido un trasplante entre esos vídeos y el escenario, por lo que se ha echado de menos algo más, una aportación al directo, dejando al margen a los invitados.

Joana Serrat ha ofrecido el segundo directo del 'Vermú Torero' ya con banda, en formato eléctrico y con elegancia, de manera que el sonido ha sido más contundente. Ya sólo con ese apellido provoca que se ponga al menos una oreja sobre lo que haga esta artista y lo cierto es que, sobre todo, su guitarrista ha dado muy buenas sensaciones, destacables punteos. El repertorio de Joana Serrat ha tenido más personalidad, ha acercado al público al escenario y ha guisado una actuación a fuego lento, con canciones bien armadas y un sonido folk-rock cercano a Texas.

Un inicio no desbordante y, aunque suficiente, quizá algo falto de chispa. Pero los conciertos de pequeño formato son eso, apuestas a veces arriesgadas que el público toma o deja a su antojo. Y los antojos, a menudo, son caprichos.