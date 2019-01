Actual 2019 llamando a las estrellas Vetusta Morla (con el Major Tom de Bowie), en el concierto del 23 de junio en Madrid. :: promociones sin fronteras Despega el Escenario de Culturas Contemporáneas con 140 actos en 5 días de música, cine, teatro y arte Miércoles, 2 enero 2019, 00:55

logroño. Ground Control to Major Tom. Ground Control to Major Tom. Tome sus píldoras de proteínas y póngase el casco. Comenzando la cuenta atrás. Motores encendidos. Compruebe la ignición. Y que Dios le acompañe... Seguimos tratando de contactar con aquel astronauta perdido en su odisea espacial. A veces da señales de continuar ahí arriba, aunque quizás solo sea un extraterrestre jugando con sus circuitos. Da igual, lo seguimos intentando; sin nostalgia, prejuicios ni falsas pretensiones, pero con el mismo deseo de ver las estrellas. Cada 2 de enero Logroño lanza un cohete tratando de contactar. No siempre apunta correctamente, pero la aventura está garantizada. Y el momento al fin ha llegado: despega Actual 2019.

Van a ser cinco días en órbita: 42 actuaciones musicales en cinco escenarios distintos de la ciudad, dos de ellas, Vetusta Morla y Malú, mañana y pasado en el Palacio de Deportes, seguramente multitudinarias; once películas internacionales de estreno, un concurso de cortos, setenta pases de teatro, siete exposiciones artísticas, el festival de videodanza Fiver e incluso cinco espectáculos infantiles, incluyendo el inaugural esta mañana en Riojafórum. Como cantó Starman, también los niños quieren boogie. En total el 29º Escenario de Culturas Contemporáneas ofrecerá 140 actividades esperando superar los cerca de treinta mil espectadores del año anterior.

Organizado por Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento con un presupuesto de medio millón de euros y programado por diversos promotores particulares, la filosofía de este festival sin más filosofía que ser el primero del país en el año nuevo sigue siendo llegar a un gran público y concitar sobre la ciudad de Logroño la mayor atención mediática a base de variedad y algunos nombres sonoros. El tirón comercial de los cabezas de cartel del apartado musical, la cantidad y variedad de propuestas, el siempre potente capítulo cinematográfico y la importante aportación teatral en las últimas ediciones garantizan el éxito cuantitativo sin más riesgo que la propia identidad.

Más que músicas

Desde su origen en 1991, aprovechando el impulso pionero del recordado festival Iberpop, Actual siempre ha diversificado su oferta más allá de lo estrictamente musical. En sus 29 ediciones, incluyendo la que hoy comienza, el cine ha sido una de las apuestas más fiables. Ahora lo es también el teatro, que engrosa la programación de forma muy considerable y ocupa escenarios insólitos.

Siete compañías riojanas y dos invitadas representarán funciones creadas ex profeso para Actual: este año no repite Sapo con su extraordinaria 'Cuando suena el carillón', pero estarán El Patio, Chamán, El Perro Azul, Ipso Facto, Jawa, Mon, Peloponeso, Pampapyron y David Espinosa. Y además se suma la Sala Negra con montajes de Dinámica y Carlos Birloque.

También habrá ocho exposiciones artísticas en diferentes salas: los fotógrafos de Magnum en la Amós Salvador; Xavier Mascaró en el Würth; Demetrio Navaridas en el Museo de La Rioja; Claudia Rebeca Lorenzo en el IRJ; Olga Diego y Boris Hopp'ek en La Lonja; Rosa Muñoz en la Casa de la Imagen; y Martín Xsolo en Ibercaja. Y del Festival Internacional de Videodanza (Fiver) se proyectará cine temático y una exposición dedicada a Merce Cunnigham.

Pero Actual 19 será sobre todo música; será pop, rock, indie, soul, blues, dance... y sonará en diversos locales y formatos: seis grupos tocarán en los dos conciertos del Palacio, diez en los cinco vermús y seis más en las dos noches de Bodegas Franco-Españolas, cinco en los cafés novedosos del Círculo Logroñés, tres en matinales en Wine Fandango, más los diez a concurso de la Guerra de Bandas en el Biribay Jazz Club, dos familiares en La Gota de Leche y las sesiones de madrugada en el pub Maldeamores.

En Franco-Españolas, segundo escenario del festival, tocarán bandas como Guadalupe Plata, Aurora & The Betrayers, Anaut, The Grooves o Bigott. Pero las dos grandes estrellas de Actual 2019 se llaman Vetusta Morla y Malú y ambas estarán en el Palacio. La cantante madrileña lleva años siendo una de las intérpretes más populares de la música hispana y eso hace estéril cuestionar su presencia en un programa pensado precisamente para el gran público.

Y Vetusta es ya de otra galaxia: los de Tres Cantos acaban de repasar su fulgurante historia ante quince mil personas en el Wizink Center después de que en junio, también en Madrid, batieran cualquier récord de la música indie española ante casi cuarenta mil. Incluso en Logroño dieron uno de los conciertos más multitudinarios que se recuerdan aquí; fue en Actual 2015 con cerca de nueve mil fans en La Ribera.

Claro que las cifras no lo son todo para los herederos de la vieja escuela. ¿Acaso no somos suicidas del rocanrol? Ahora regresan prometiendo ser la voz de Major Tom buscando la señal. Ziggy le dio cinco años al planeta; nosotros disponemos solo de cinco días para esta Actual Oddity.