Puro teatro al alcance de la mano El Patio Teatro / Miguel Herreros El ciclo 'Escenario insólito' de Actual ofrece piezas dispares, originales y meritorias en espacios singulares DIEGO MARÍN A. Logroño Viernes, 4 enero 2019, 14:20

De cerca, casi tocando a los actores. El formato de 'Escenario insólito', el ciclo de 'microteatro' de festival Actual, es atractivo porque no sólo permite disfrutar de cerca de representaciones, sobre todo promueve el riesgo en las obras, funciones alternativas, más allá de lo llamativo de los escenarios. En esta ocasión son una peluquería, una tienda de moda, un taller de pintura, el taller de una galería de arte, una sala de la ESDIR, la Casa de la Danza, el escenario de la Sala Gonzalo de Berceo y el mercado Patricia de Logroño los espacios elegidos para las representaciones. Y lo cierto es que cada uno tiene su encanto.

Es posible hacer un divertido maratón de teatro en una jornada, emborracharse con seis o siete funciones dispares con temáticas diferentes, distintas puestas en escena, más o menos hondas, pero todas con mucho mérito por el esfuerzo de estar tan cerca del público, casi encima.

En Galería Minúscula David Espinosa ofrece una especie de teatro de títeres con miniaturas a disfrutar con prismáticos. «No tosáis que me matáis a los actores», bromeó David Espinosa. Dieciocho espectadores en 'Mi gran obra. Un proyecto ambicioso' en el que el concepto, la idea, supera a la meritoria representación. Los prismáticos introducen al espectador en la ficción.

Las obras de El Perro Azul, Jawa y Pampapuron / F.D./S.T./M.H.

En Artemedia El Perro Azul representa ante 33 personas 'Tres formas de amar', una escena repetida con diferentes interpretaciones de la película 'Short Cuts' de Robert Altman. Un ejercicio de interpretación con la técnica Meisner: «Se trabaja con la verdad, como dejar que otra persona habite tu cuerpo», justifica Fernando Moreno, uno de los dos actores junto a Gemma Viguera. Los dos bailan y discuten en una tensa y tóxica relación de pareja.

'Lena y María' es una pieza breve de Jawa Producciones con sorpresa final en la que dos hermanas, una mojigata y otra psicótica, discuten por el ex marido de la segunda. La obra es una tragicomedia rápida representada ante quince personas.

Peloponeso Teatro ofrece en 'A ciegas' una obra de crítica contra la violencia hacia la mujer y en acérrima defensa de ésta, tapando los ojos a los espectadores en la primera parte con un antifaz. La sala y una violinista imprimen un matiz sórdido a la representación, cargada de fuerza y ante 36 espectadores. «¡Que se pare el mundo cuando una mujer no quiere hacer lo que no quiere!», clama la actriz Begoña G. Hidalgo, declarando que la mujer, eso sí, quiere al hombre como «compañero, amante, no bandido».

Ipso Facto Impro / Fernando Díaz

Ipso Facto Impro ofrece en 'Vísteme despacio' una obra que parte de los propios abrigos de la treintena de personas del público para aderezar su ramillete de piezas breves, a veces chistes, a veces verdaderas tramas psicológicas. Pamparyron Teatro interpreta 'Pelillos a la Mar' en el salón de una peluquería. Chamán Producciones ofrece 'Con-vive' en el espacio artístico La Lonja. Hoy y mañana Mon Teatro interpreta 'In vino veritas' en la Casa de la Danza.

Todas las compañías se comprometen a exponer en el festival un estreno. Y a veces son piezas tan especiales, tan íntimas, tan hermosas como 'Conservando memoria' de El Patio Teatro, que ayer representó en el Mercado Patricia ante una cuarentena de espectadores. Ya sólo recorrer el recinto de noche, iluminado con velas, con olor a carne fresca, merece la pena, pero es que la pieza, armada e llevada a escena con mimo, basada en recuerdos familiares y expuesta simbólicamente mediante frascos donde guardar los recuerdos es una maravillosa delicia, delicada, preciosa, entrañable. «Recordar significa volver a pasar por el corazón», declara Izaskun Fernández en la obra. Inolvidable.

Viernes 4 Teatro insólito para hoy

- Galería Minúscula (Ateneo Riojano, 14): 18:00/20:00/22:00. Mi gran obra, compañía David Espinosa.

- ESDIR. Sala pequeña (pase de Dax): 12:00/13:00/18:00/19:45/20:45. A ciegas, Peloponeso Teatro

- Escuela de pintura artemedia (Jorge Vigón, 53). 11:30/12:30/13:30 Tres formas de amar, El Perro Azul

- Sala gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11). 18:30/19:00/19:30/20:00/20:30/21:00/21:30. Lena y María, Jawa Producciones.

- La Lonja (Calle Beratúa, 39-41): 19:00/20:30. Con-vive, Chamán Producciones

- Mercado Patricia (Avenida de la Paz, 84 bajo): 20:30/22:00, Conservando memoria, El Patio Teatro

- Peluquería Latorre Peluqueros (Carmen Medrano, 9): 20:45/21:45 HORAS, Pelillos a la mar, Pampyron teatro

- Museo de la Casa de la Danza (San Gregorio, 10): 18:30/20:30. In vino Veritas (Hoy quiero confesar). Mon Teatro