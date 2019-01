Los niños también bailan Anita y Los Peleles protagonizan la última sesión de 'Actual en familia' con un concierto adaptado para que disfruten padres e hijos DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 5 enero 2019, 16:32

Hoy, en La Gota de Leche, se ha celebrado una fiesta de cumpleaños y los protagonistas han sido Anita y Los Peleles. A cualquier músico o amante de la música le gustaría que en la fiesta de cumpleaños de sus hijos actuase Anita y Los Peleles porque ofrecen un espectáculo simpático y divertido con buena música, con versiones de clásicos del rock, del 'swing', del 'rockabilly', del 'twist', pero con las letras adaptadas al lenguaje infantil. Y es que su concierto matinal se ha celebrado dentro del festival Actual 2019 en el ciclo 'Actual en familia', celebrado en La Gota de Leche.

Realmente en este tipo de conciertos casi se lo pasan mejor los padres, grabando a sus hijos cómo bailan. En el patio de La Gota de Leche, en principio, un nutrido grupo de niños se han sentado delante del escenario, aunque Anita y Los Peleles han tardado poco en levantarlos y hacerles bailar con canciones como 'El correcaminos'. Pero estamos hablando de una cosa seria, de una banda producida por Hëndrik Röver (Los Deltonos), que ha pasado ya por festivales como el Sonorama y el Ebrovisión y sus miembros originales son, en realidad, los que también forman una veterana banda del 'rockabilly' bilbaíno como es Brand New Sinclairs. Anita y Los Peleles es, de alguna manera, el formato diurno, matinal, de Brand New Sinclairs. Ella, Anita, vestía un ceñido vestido azul muy pop, de aires 'sexties' o 'mod', mientras que sus compañeros, Los Peleles, estaban uniformados con camisetas de rayas negras y blancas, como presidiarios.

Después de unos talleres infantiles organizados por la Asociación Pro Infancia Riojana (APIR) en los que niños, junto a sus padres, se han disfrazado de músicos y se han fotografiado, después Anita y Los Peleles han ofrecido un concierto de una hora repasando las canciones de su primer disco, 'Anita y Los Peleles bailan el Hanky Panky', clásicos del 'beat', del 'rhythm and blues' y del rock and roll en general, en formato infantil, como 'Las botas mágicas', '¿Es que no lo sabes?', 'El twist del esqueleto' y 'El twist de la pulga'. Todo muy divertido. Daban ganas de tener un hijo para ponerlo a bailar.