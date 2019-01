Actual 2019 Expectantes ante Lars von Trier Asistentes al maratón de cine de Actual. / Díaz Uriel Los Cines 7 Infantes de Logroño acogieron una nueva edición del 'Maratón de cine' de Actual, con 330 espectadores DIEGO MARÍN A. Logroño Domingo, 6 enero 2019, 09:46

Un asesino en serie en los Estados Unidos de los años 70 que considera que cada uno de sus crímenes es una obra de arte. El relato autobiográfico de Ryszard Kapuscinski sobre la descolonización de Angola en 1975 y la consiguiente guerra civil. Un grupo de bailarines celebran una fiesta en un bosque que se tuerce al ser drogados. Estos son los argumentos de las tres películas del 'Maratón de cine' del festival Actual, que siempre ofrece esta actividad en la noche de Reyes. Los Cines 7 Infantes de Logroño acogieron una vez más este evento al que han acudido 330 personas, tres centenares de amantes del cine que, como es costumbre, asisten a la triple proyección con un descanso para reponer fuerzas con caldo y bocadillos.

El programa del 'Maratón de cine' incluía en esta edición 'The house that Jack built' de Lars von Trier, 'Another day of life' de Raúl de la Fuente y Damian Nenow y 'Climax' de Gaspar Noé. La primera, la última película del célebre director Lars von Trier, era la más esperada por los asistentes. La segunda es una película de animación ya estrenada en el festival de cine de San Sebastián, por lo que algunos ya la habían podido ver, aunque aseguraban que merecía la pena volver a la ver. Y la tercera, por descubrir, un 'thriller' para los aficionados al género. Los tres largometrajes son estrenos proyectados en versión original.

Entre los espectadores acudió un grupo del cineclub El Arrebato, y entre ellos, su presidenta, Isabel Ribote, quien opina que «la posibilidad de ver tres o cuatro películas seguidas y encontrarte con otras personas que aman el cine, es un acto bastante bonito y diferente a lo habitual». Su compañero Diego Pérez, explica que el maratón de cine de Actual «es una fiesta en la que se juntan personas que les gusta el cine para poder ver estrenos que no se han podido ver antes, lo que es un motivo de sobra para venir».

Susana Igea acude desde siempre al maratón de cine porque, asegura, «me gusta mucho el cine, lo que proyectan, y la experiencia de ver hasta cuatro películas seguidas, como era al principio, me parece muy bonita». Susana valora que el evento ahora comience antes, a las 22.30 horas, y no como antes, que arrancaba a medianoche, porque, entonces sí, «costaba bastante aguantar toda la noche del tirón, ahora con tres películas yo lo llevo mejor». Igual que sus compañeros, ya ha visto 'Another day of life' de Raúl de la Fuente y Damian Nenow en San Sebastián, pero recuerda que «hace tiempo siempre había una película sorpresa que no anunciaban, pero ahora ya se sabe y todos tenemos mucha curiosidad por ver la última de Lars von Trier, que sabemos que es impactante».

Junto a Susana Igea se sienta Mónica Norte, quien también ha asistido a todos los maratones de cine, «excepto uno porque tenía gripe». «Me encanta el cine y es una gozada poder disfrutarlo así, es impresionante», describía, es más, para ella, «se hace llevadero, no me resulta cansado». Para Mónica, poder comentar las películas con los compañeros en el descanso «también está muy bien» pero, sobre todo, «el gancho son las películas porque yo también tengo muchas ganas de ver la de Lars von Trier y esta es una buena oportunidad porque es en versión original».