LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El 'Espacio Peñas', en la imagen en 2023, en principio, tendrá continuidad con 'La Terraza' este 2025. Miguel Herreros

Contratación eleva definitivamente la oferta de Boal Eventos para que se le adjudique la Terraza de San Mateo

La mesa valora «una programación variada, inclusiva, dinámica y participativa que favorece la convivencia intergeneracional» y un alza de 101 euros sobre el canon de licitación

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:46

Ya hay propuesta en firme para que la tan traída y llevada 'Terraza de San Mateo' salga adelante, la de elevar a la Junta de ... Gobierno Local la adjudicación del contrato a Boal Eventos, única oferta presentada, y en medio de una polémica como no se recuerda en unas fiestas de septiembre, ni tal vez en ninguna otra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  3. 3 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  4. 4 Decide a quién quieres premiar
  5. 5 Recuperados en Briviesca productos robados de un supermercado de La Rioja
  6. 6 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  7. 7

    MUWI: cualquier cosa menos coches en Valbuena
  8. 8

    El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios
  9. 9

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»
  10. 10

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Contratación eleva definitivamente la oferta de Boal Eventos para que se le adjudique la Terraza de San Mateo

Contratación eleva definitivamente la oferta de Boal Eventos para que se le adjudique la Terraza de San Mateo