Contratación eleva definitivamente la oferta de Boal Eventos para que se le adjudique la Terraza de San Mateo

Ya hay propuesta en firme para que la tan traída y llevada 'Terraza de San Mateo' salga adelante, la de elevar a la Junta de ... Gobierno Local la adjudicación del contrato a Boal Eventos, única oferta presentada, y en medio de una polémica como no se recuerda en unas fiestas de septiembre, ni tal vez en ninguna otra.

Así, y según consta en el Perfil del Contratante, la apertura del tercer y último sobre, el relativo a la oferta económica, ha tenido lugar este mismo miércoles terminando con la propuesta de adjudicación a favor de la única empresa licitante por parte de la Mesa de Contratación, con un alza de 101 euros sobre el canon por el que salió a concurso (que eran 4.000).

«La oferta presentada por la empresa Boal Eventos trata una programación variada, inclusiva, dinámica y participativa que favorece la convivencia intergeneracional», concluye la citada mesa dentro de las 'características y ventajas de la proposición del adjudicatario«.

De la misma manera, añade que «combina una variada oferta gastronómica con una programación musical, cultural y festiva de calidad. Propone una estética moderna, con estructuras livianas que proporcionan sombra y confort durante las horas centrales del día y permiten mantener la visibilidad y conexión con la programación musical, y elementos decorativos ligeros, de fácil instalación, que aportan calidez y dotan al espacio de la comodidad y funcionalidad requerida».

La propuesta, en cualquier caso y tal y como manda el procedimiento, «queda condicionada a la comprobación de las ofertas presentadas y automatización de los procesos de valoración».