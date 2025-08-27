LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El PP insiste en que la contratación de la Terraza de San Mateo «se lleva a cabo conforme a la ley»

«No tenemos inconveniente en que el concejal Sáinz comparezca para dar todas las explicaciones como hemos hecho hasta ahora sin ningún tipo de problema», adelanta Sanz

J. C. / L. R.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:39

Nada de «procedimiento opaco y sin transparencia», sino que »se actúa con un procedimiento administrativo igual que cualquier otro«. Así lo ha querido dejar claro este miércoles la portavoz del equipo de gobierno local, Celia Sanz, a preguntas de los periodistas, donde ha adelantado que el concejal de Promoción de la Ciudad y responsable en última instancia de Festejos »dará las explicaciones oportunas« sobre la contratación de 'La Terraza de San Mateo' en el pleno del próximo 4 de septiembre a petición del PR+.

Sanz, al respecto, ha recordado que el proceso para elegir la empresa que gestionará el recinto llamado definitivamente a sustituir al otrora 'Espacio Peñas', y que cuenta con la única y sola oferta de Boal Eventos, «sigue su curso administrativo de forma normal, y en los próximos días finalizarán esas mesas de contratación para hacer una propuesta de adjudicación» (este martes, según lo anunciado, se abría el segundo de los tres sobres, el de la propuesta técnica que ya ha sido remitida a las correspondientes unidades para que su análisis y valoración).

«No tenemos inconveniente en que el concejal de Festejos, Miguel Sáinz, comparezca para dar todas las explicaciones como hemos hecho hasta ahora sin ningún tipo de problema», ha explicado Sanz, quien ha reiterado que «el proceso de adjudicación se lleva a cabo de manera rigurosa y conforme a la ley», y «que en los próximos días se volverá a reunir el citado órgano para finalizar el procedimiento administrativo».

