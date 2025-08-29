BOAL eventos se defiende de las críticas sobre la contratación de la terraza de San Mateo Desde la empresa aseguran que su «identidad y trabajo no se define por circunstancias personales pasadas de un trabajador de nuestra empresa en particular»

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:38 Comenta Compartir

La empresa Boal eventos ha querido pronunciarse al respecto de las críticas en las que se han visto envueltos en los últimos días. El pasado 22 de agosto trascendió que uno de los responsables de Boal Eventos fue condenado en 2018 por formar parte de la presidencia o directiva de Nueva Época, extinta asociación ilícita ultra de ideología neonazi.

Desde la empresa aseguran que su «identidad y trabajo no se define por circunstancias personales pasadas de un trabajador de nuestra empresa en particular, sino por la labor colectiva de un equipo joven, profesional y comprometido con el presente y el futuro de La Rioja».

Añaden que «esta situación refuerza nuestra convicción de que cada reto puede transformarse en una oportunidad. Y queremos aprovecharla para explicar qué somos y qué defendemos».

Quieren recalcar en una nota de prensa que «lo que comenzó como un sueño emprendedor se ha consolidado en una empresa que genera empleo estable para más de 130 jóvenes profesionales, que representan el talento y la energía de una nueva generación comprometida con su tierra y para los cuales pedimos respeto hacia las instituciones y medios que quieren desvirtuar la licitación a la que estamos optando».

Añaden que tienen «la visión necesaria y la capacidad organizativa para poder aportar un espacio peñas plural, diverso, y con opciones para todos los públicos y gustos».

«Hemos trabajado junto a instituciones, asociaciones y promotores privados en cientos de eventos que ya forman parte de la vida cultural riojana. Cada experiencia nos recuerda que, con compromiso y profesionalidad, las dificultades se convierten en impulso y los obstáculos en oportunidades de crecimiento», recuerdan en el texto.

Para terminar afirman que quieren «seguir apostando por Logroño, por La Rioja y por la cultura como seña de identidad. Estamos convencidos de que juventud, innovación y profesionalidad son los pilares sobre los que se construye el futuro, y BOAL Eventos quiere ser parte activa de ese futuro».

Temas

Fiestas de San Mateo en Oviedo