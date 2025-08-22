Antoñanzas critica que el PP pida ayuda a las peñas para 'La Terraza de San Mateo' «tras no contar con ellas» El PR+ ha tenido acceso a un correo en el que Miguel Sáinz cita a los colectivos de las fiestas para conocer a la empresa que llevará el espacio, con Boal Eventos como única oferta presentada

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado este viernes que el gobierno municipal del PP, con el alcalde Escobar al frente, haya pedido la colaboración de las peñas para 'La Terraza de San Mateo' después de «no contar con ellas».

Antoñanzas, a través de una nota de prensa, ha compartido el correo electrónico que supuestamente envió el concejal Miguel Sáinz a diferentes colectivos implicados en las fiestas de San Mateo, en el que solicita su ayuda voluntaria, incluida la de las peñas, «después de haber privatizado su espacio sin contar con ellas».

Para los regionalistas, «no se entiende que reclame la colaboración de los peñistas para el enriquecimiento de una promotora privada en la explotación de una actividad que ha sido privatizada». En la misiva, el responsable de Promoción de la Ciudad «da por hecho la licitación con una empresa concreta, antes de que el Ayuntamiento de Logroño haya decidido su contratación».

Si bien hasta ahora se sabía que a la licitación únicamente se había presentado una oferta, este viernes el Perfil del Contratante del Consistorio capitalino ya da cuenta de la misma: Boal Eventos. La Mesa de Contratación, al respecto, ha admitido la proposición quedando pendientes de la apertura de los siguientes sobres para continuar con el proceso.

Ampliar

El PR+, continuando con lo ya denunciado hace apenas 24 horas, considera que la comunicación de Sáinz a las penas, «en apariencia sencilla», evidencia que «el gobierno de Escobar parece actuar como secretario y comercial de esta compañía al proponer a los colectivos realizar actividades en un espacio público cedido a una empresa privada».

El PR+ ha recordado que en un concurso público, hasta que no se abren los sobres, «que en realidad son grupos de archivos digitales encriptados que contienen la documentación presentada por las empresas que optan al contrato tras comprobarse que los parámetros exigidos están correctos», no se puede saber si el Ayuntamiento formalizará el contrato.

Y si no se cumplen los pliegos, el contrato puede quedar desierto. «Entonces, ¿cómo es posible que el popular Miguel Sáinz ya sepa que la empresa que se ha presentado cumple con las condiciones para ser la adjudicataria?», se pregunta Antoñanzas.

En la misiva remitida a estos colectivos, Sáinz afirma que «con objeto de daros a conocer a la nueva empresa adjudicataria de la gestión de la 'Terraza de San Mateo' junto al parque de la Ribera y su propuesta de actividades, os convocamos a una reunión a mantener el próximo martes día 2 de septiembre a las 19.00 horas en el Ayuntamiento. Durante la misma la Federación de Peñas o cada peña en particular podrá plantear al Ayuntamiento y empresa contenidos y actividades a realizar en dicho espacio».