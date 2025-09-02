El PSOE pide que se rechace el informe de valoración de la única empresa presentada a la licitación de la Terraza El Grupo Municipal Socialista lamenta que BOAL Eventos «no cumple de verdad con uno de los elementos que se valora en el informe para la adjudicación», como es la participación de las peñas en el proyecto

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado a la Mesa de Contratación que no se valide el informe de valoración del sobre B -donde se puntuaba la participación de las peñas en el proyecto- de BOAL Eventos, la única empresa presentada a la licitación de la Terraza de San Mateo.

La decisión, según ha apuntado la formación en una nota, se ha tomado tras el anuncio realizado por la Federación de Peñas esta mañana, en el que han señalado que nadie se había puesto en contacto con ellas para participar en este espacio durante las fiestas de San Mateo.

Por ello, el PSOE ha pedido a la mesa que se requiera a la Unidad de Festejos una nueva valoración donde se excluya de la misma todo lo concerniente a la participación de las Peñas en el proyecto.

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado que la Federación de Peñas haya acreditado este martes que la única empresa que se ha presentado a la licitación del espacio no cumple de verdad con uno de los elementos que se valora en el informe para la adjudicación.

El PSOE siempre ha rechazado la idea del PP de privatizar un espacio festivo y popular, como era el Espacio Peñas. «El proceso de licitación está siendo opaco, confuso e injusto con la participación de una empresa dedicada a eventos sociales y bodas, por lo que su capacidad para cumplir con los requisitos técnicos del pliego es más que dudosa».