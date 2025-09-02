LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concierto de La Pegatina en el Espacio Peñas en 2023. M.H.

La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo

La federación critica que la única empresa que se ha presentado a la licitación del espacio, BOAL Eventos, ha incluido en su propuesta el 'Día de las Peñas' «sin haber existido comunicación ni acuerdo previo»

La Rioja

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:04

Continúa la polémica en relación a la Terraza de San Mateo. Cuando apenas quedan unas semanas para que se celebren las Fiestas de la Vendimia Riojana, la Federación de Peñas ha señalado que no tiene nada que ver con la licitación del citado espacio. «La Federación se muestra totalmente ajena a este evento», ha asegurado a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Noticias relacionadas

El PSOE pide que se compruebe que BOAL cumple los requisitos para La Terraza de San Mateo

El PSOE pide que se compruebe que BOAL cumple los requisitos para La Terraza de San Mateo

BOAL Eventos se defiende de las críticas sobre la contratación de 'La Terraza de San Mateo'

BOAL Eventos se defiende de las críticas sobre la contratación de 'La Terraza de San Mateo'

El PP insiste en que la contratación de la Terraza de San Mateo «se lleva a cabo conforme a la ley»

El PP insiste en que la contratación de la Terraza de San Mateo «se lleva a cabo conforme a la ley»

Escobar, sobre la Terraza de San Mateo: «Vamos a respetar el procedimiento en curso»

Escobar, sobre la Terraza de San Mateo: «Vamos a respetar el procedimiento en curso»

La oposición acrecienta las dudas sobre la contratación de 'La Terraza de San Mateo'

La oposición acrecienta las dudas sobre la contratación de 'La Terraza de San Mateo'

El recinto Terraza San Mateo se ubicará detrás de la plaza de toros y contempla conciertos entre el 18 y el 28 de septiembre

El recinto Terraza San Mateo se ubicará detrás de la plaza de toros y contempla conciertos entre el 18 y el 28 de septiembre

El PSOE considera «opaco» el pliego para contratar la Terraza de San Mateo

El PSOE considera «opaco» el pliego para contratar la Terraza de San Mateo

En él, también ha criticado que la única empresa que se ha presentado a la licitación de este espacio, BOAL Eventos, ha incluido en su propuesta cultural el 'Día de las Peñas' «sin haber existido comunicación ni acuerdo previo con la Federación ni las peñas».

A su juicio, la gestión que lleva a cabo el Ayuntamiento de Logroño con la Terraza de San Mateo «manifiesta la falta de interés en que las peñas participen en el evento, una gestión que se define por la comunicación a posteriori, sin posibilidad de opinión o comunicación por parte del colectivo peñista». «Un todo para las peñas, pero sin ellas en toda regla», ha denunciado.

«La manera unilateral de actuar por parte del Consistorio, lejos de suponer una mejora del antiguo espacio peñas y una aportación positiva al programa de San Mateo, solo ha conseguido incrementar la incertidumbre sobre las fiestas», ha concluido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  3. 3

    El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios
  4. 4 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  5. 5

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  6. 6 Recuperados en Briviesca productos robados de un supermercado de La Rioja
  7. 7 Capellán aceptará la condonación de deuda «injusta y no igualitaria» si no se puede cambiar
  8. 8

    MUWI: cualquier cosa menos coches en Valbuena
  9. 9

    La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026
  10. 10

    Clausurado un kebab en Calahorra por incumplir las medidas higiénico-sanitarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo

La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo