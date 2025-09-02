La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo La federación critica que la única empresa que se ha presentado a la licitación del espacio, BOAL Eventos, ha incluido en su propuesta el 'Día de las Peñas' «sin haber existido comunicación ni acuerdo previo»

La Rioja Martes, 2 de septiembre 2025, 11:04 | Actualizado 11:43h. Comenta Compartir

Continúa la polémica en relación a la Terraza de San Mateo. Cuando apenas quedan unas semanas para que se celebren las Fiestas de la Vendimia Riojana, la Federación de Peñas ha señalado que no tiene nada que ver con la licitación del citado espacio. «La Federación se muestra totalmente ajena a este evento», ha asegurado a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación.

En él, también ha criticado que la única empresa que se ha presentado a la licitación de este espacio, BOAL Eventos, ha incluido en su propuesta cultural el 'Día de las Peñas' «sin haber existido comunicación ni acuerdo previo con la Federación ni las peñas».

A su juicio, la gestión que lleva a cabo el Ayuntamiento de Logroño con la Terraza de San Mateo «manifiesta la falta de interés en que las peñas participen en el evento, una gestión que se define por la comunicación a posteriori, sin posibilidad de opinión o comunicación por parte del colectivo peñista». «Un todo para las peñas, pero sin ellas en toda regla», ha denunciado.

«La manera unilateral de actuar por parte del Consistorio, lejos de suponer una mejora del antiguo espacio peñas y una aportación positiva al programa de San Mateo, solo ha conseguido incrementar la incertidumbre sobre las fiestas», ha concluido.