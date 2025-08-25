Escobar, sobre la Terraza de San Mateo: «Vamos a respetar el procedimiento en curso» El PSOE exige «la paralización inmediata» de la licitación y el PR+ pide la comparecencia de Sáinz para aclarar su «vinculación» con la única oferta presentada

J. C. / L. R. Lunes, 25 de agosto 2025, 13:44 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

«Lo mejor que podemos hacer es respetar el procedimiento en curso». Así ha respondido el alcalde de Logroño a preguntas de los periodistas sobre la polémica que envuelve la licitación de 'La Terraza de San Mateo', la iniciativa festiva con la que el Ayuntamiento de Logroño tratará este año de recuperar a su manera el otrora 'Espacio Peñas'.

Conrado Escobar, quien ha comparecido para presentar el proyecto del barranco de Oyón, se ha limitado a pedir «respeto» al expediente de contratación abierto, «respeto a la norma y a la ley», añadiendo que la voluntad del gobierno local responde «a tener unas buenas fiestas de septiembre».

«Si hay un procedimiento en curso, que en este caso es un tema contractual que tiene ni más ni menos que tres fases, vamos a respetar el procedimiento, porque es tanto como respetar la norma, respetar la ley... en este tema, como en cualquier otro en el que intervienen diferentes unidades, diferentes procedimientos administrativos, creo que lo mejor que podemos hacer, y desde luego yo lo voy a hacer, es respetar el procedimiento en el que estamos».

No ha querido entrar en más detalles el alcalde Escobar, después de que el PSOE se haya sumado este mismo lunes a la exigencia del fin de semana por parte de IU de que el Consistorio capitalino paralice el proceso de la Terraza tras denunciar «opacidad, privatización y vínculos ultras en la gestión del antiguo Espacio Peñas».

Así, desde el PSOE, los concejales Kilian Cruz-Dunne e Iván Reinares han vuelto a denunciar una vez más que el procedimiento abierto para la gestión del nuevo espacio es «opaco, confuso, está viciado desde el primer momento y es profundamente injusto». Los socialistas, por ello, critican «la absoluta irresponsabilidad del concejal Miguel Sáinz y del alcalde Conrado Escobar, cuya pésima gestión ha provocado que, a menos de un mes de las fiestas, la ciudad corra el riesgo de quedarse por segundo año consecutivo».

«Estamos ante la privatización de un recinto festivo que debería ser público; se tendría que haber llevado a cabo la adjudicación a través de un contrato con libre concurrencia, lo que, seguramente, habría permitido que se presentasen las principales empresas promotoras musicales de nuestra región», ha precisado Cruz-Dunne, quien, en lugar de esto, ha acusado al PP de «buscar una salida de urgencia recurriendo a una empresa dedicada a eventos sociales y bodas, Boal Eventos, cuya capacidad para cumplir con todos los requisitos técnicos del pliego es más que dudosa y deberá comprobarse en la apertura técnica prevista para mañana martes».

Por su parte, Iván Reinares ha asegurado que a todo esto «debemos sumar ahora la presunta vinculación entre el concejal responsable de Festejos y la empresa candidata, un hecho gravísimo». Y es que Miguel Sáinz «ya conocía que Boal Eventos era la única licitadora y era conocedor de sus propuestas antes incluso de abrir los sobres en la Mesa de Contratación».

Reinares, además y tal y como se incluye en la nota remitida a los medios tras su posterior rueda de prensa, ha aseverado que también es denunciable que uno de los responsables de tal empresa «fuera condenado por la creación y pertenencia a una asociación fascista, y está muy relacionado con grupos ultras de fútbol, que promulgan el racismo y el odio».

También el PR+ ha vuelto a la carga pidiendo la comparecencia del citado Sáinz «para que aclare las irregularidades en la contratación de la Terraza de San Mateo». Rubén Antoñanzas, portavoz regionalista, se ha vuelto a preguntar «qué interés tiene el concejal de Promoción de la Ciudad al actuar como secretario de una empresa privada»

La solicitud de dicha comparencencia tendrá lugar en el próximo Pleno ordinario, que se celebrará el jueves, 4 de septiembre, y en las comisiones informativas de Contratación y Promoción de la Ciudad. «Hay muchas dudas y lo más sorprendente es la presunta vinculación que hay entre esa empresa y el gobierno de Conrado Escobar. No podemos olvidar que antes de que la Mesa de Contratación conociese la empresa que optaba a gestionar el espacio de La Ribera, Sáinz había hecho declaraciones sobre el proyecto que iba a realizar».

El PR+, al igual que el PSOE, ha cuestionado que «Sáinz utilice medios públicos, como es el correo electrónico corporativo, para emplazar a los colectivos de las fiestas de San Mateo a mantener un encuentro con la empresa licitadora con el fin de que aporten ideas y propongan iniciativas para un proyecto que va a suponer la privatización de un espacio público». »No entendemos por qué actúa como secretario de una empresa privada y cómo es posible que dé por hecho que va a ser la adjudicataria del contrato sin saber si cumple las condiciones«, ha repetido.