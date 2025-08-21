LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Concierto de Los Zigalas en los sanmateos de 2023, último del 'Espacio Peñas'. Miguel Herreros

El PR+ advierte de posibles «irregularidades» en la licitación de 'La Terraza de San Mateo'

Antoñanzas cuestiona que Sáinz «sepa detalles del contrato antes de la apertura de la documentación» tras las declaraciones del edil popular confirmando que hay una sola oferta

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:18

Y hablando de fiestas, más ruido... El PR+ ha advertido este jueves de posibles «irregularidades» en la licitación de la bautizada como 'La Terraza de San Mateo', la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Logroño para reemplazar definitivamente al 'Espacio Peñas' durante el próximo San Mateo.

«Irregularidades en el proceso», según palabras de Rubén Antoñanzas, basadas en las propias declaraciones del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, al hablar sobre la única oferta presentada al concurso.

«¿Cómo es posible que sin haberse reunido la mesa de contratación y sin haberse abiertos los sobres de la licitación pública Miguel Sáinz el martes ya supiera el contenido de los mismos? ¿Cómo puede afirmar públicamente que sabe que la única empresa que se ha presentado realizará su programación junto a la peñas, las casas regionales y la federación de asociaciones vecinales si no se ha podido ver el contenido de tales sobres y la información de la documentación no se abre hasta mañana viernes 22?», ha cuestionado Antoñanzas.

Se da la circunstancia de que Sáinz, en declaraciones recogidas por EFE, adelantaba que «la única oferta presentada para gestionar la nueva 'La Terraza de San Mateo', antiguo 'Espacio Peñas', es una propuesta muy parecida a la de otros años», en la que «se sigue contando con la Federación de Peñas».

El edil popular, en declaraciones a los periodistas, se mostraba «satisfecho» de la única oferta presentada por una empresa, de la que todavía no puede desvelar el nombre (el plazo para la presentación concluía el pasado 14 de agosto y el primer sobre no se abría hasta el 20, es decir, ayer miércoles, con lo que hasta hoy jueves no está previsto que se haga pública a fin de seguir con el proceso).

Para más inri, el PSOE hace unas semanas ya tachaba el procedimiento abierto para la concesión del citado recinto en el parque de La Ribera de «opaco, confuso y profundamente injusto».

