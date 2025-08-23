IU denuncia «opacidad, privatización y vínculos ultras» en la gestión de la Terraza de San Mateo La formación pide la paralización de la adjudicación y al apertura de un proceso participativo

La Rioja Sábado, 23 de agosto 2025, 11:45

Izquierda Unida de Logroño ha denunciado la gestión que el Ayuntamiento está realizando en torno al espacio la Terraza de San Mateo, heredero del espacio Peñas. La formación denuncia «opacidad, privatización y vínculos ultras» de la empresa que se encargará de la gestión del recinto festivo.

La formación rechaza el proceso de adjudicación «irregular y carente de transparencia» llevado a cabo por el Consistorio, ya que, según explica en una nota de prensa, la licitación ha suscitado «enormes dudas, con plazos ampliados de manera poco justificada, sobres abiertos en circunstancias cuestionables y la constatación de que tan solo una empresa, Boal Eventos, se ha presentado». Sobre la misma, critica que «mantiene vínculos con organizaciones ultras y de extrema derecha en Logroño», una cuestión que para IU es «absolutamente inaceptable para la gestión de un espacio festivo que debería ser plural, abierto y democrático».

Las denuncias del partido se extienden a «la ausencia total de participación en la toma de decisiones. Ni las peñas, ni las casas regionales, ni el tejido vecinal ni la ciudadanía logroñesa han tenido voz en este proceso». Y recuerdan que el Espacio Peñas fue, durante años, uno de los enclaves más populares y exitosos de las fiestas mateas, que ahora «el PP pretende privatizarlo y convertirlo en un negocio, en lugar de mantener su esencia participativa y popular».

Desde IU piden la paralización inmediata de este proceso de adjudicación la apertura de un proceso participativo y transparente que devuelva a las peñas, colectivos vecinales y ciudadanía el protagonismo en la organización de las fiestas y la garantía de que ningún espacio festivo municipal será entregado a empresas o personas vinculadas con la extrema derecha.