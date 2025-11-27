STAR denuncia que hay seis alumnos del Marqués de Vallejo sin reubicar El sindicato ha dicho que los otros 18 alumnos han sido trasladados al instituto de Educación Secundaria La Laboral, en Lardero

L. R. Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:31

El sindicato STAR aseguró este jueves que 6 de los 24 alumnos del internado del centro de educación especial Marqués de Vallejo de Logroño aún no cuentan con una nueva reubicación, después de que no pudieran pernoctar en esas instalaciones desde el pasado día 5 al aparecer grietas en una de las habitaciones.

Este sindicato, en una nota, ha añadido que los otros 18 alumnos han sido trasladados al instituto de Educación Secundaria La Laboral, en Lardero, pero será necesario realizar diferentes intervenciones.

Estos datos los ha expuesto en la reunión celebrada este jueves en el Comité de Seguridad y Salud, en el que STAR ha pedido que la seguridad de los trabajadores y de los usuarios del centro prevalezca por encima de cualquier otra consideración; y ha reclamado que no se escatime en recursos materiales ni humanos.

Ha incidido en que es «imprescindible disponer de información clara, puntual y constante para evitar incertidumbre y temores» ante el cierre de una de las partes de su lugar de trabajo y las condiciones en las que se encuentran otros espacios, en los que la actividad se desarrolla «de forma ordinaria, a pesar de su estado deficitario».

También ha reiterado la urgente necesidad de un nuevo centro y evitar los continuos «parcheos» que se han acometido en este edificio durante los últimos años, según informa Efe.