Entrada del centro de Educación Marqués de Vallejo Irene Jadraque / Sadé Visual

Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral

Educación propone la residencia del instituto como nueva ubicación para el servicio mientras se acometen mejoras en el centro

Sergio Martínez

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:46

Los alumnos del Marqués de Vallejo que utilizaban el servicio de internado serán reubicados en la residencia del IES La Laboral de Lardero, mientras que se acometen actuaciones en el centro de educación especial, que clausuró por un despredimiento ese espacio en el que vivían de lunes a viernes 24 chicos y chicas.

Dos semanas después del cierre del internado, Educación ha resuelto una solución que arrancará el mismo lunes para la gran mayoría de los usuarios, según detallan en una nota de prensa. Por ello, la próxima semana el servicio retoma su funcionamiento, si bien los alumnos con mayores dificultades de movilidad tendrán que esperar a que concluya la instalación de un ascensor en la residencia de La Laboral que ya está acometiéndose. Para ellos se ofertará otra ubicación provisional, si bien todavía están estudiándose opciones desde la consejería.

El desprendimiento de parte del techo de una habitación del internado provocó la clausurá hace algo más de dos semanas, lo que provocó la interrupción de un servicio fundamental una veintena de varias familias y alumnos. Este suceso ha provocado, además, una serie de reivindicacioens por parte de la comunidad educativa del centro, que denuncia más desperfectos en la instalación.

La consejería de Educación, informa sobre el internado, que «solicitó un informe independiente a una empresa especializada, que ha recomendado diversas actuaciones que se acometerán de manera inminente». Mientras, la solución es el traslado del servicio a la residencia de La Laboral, donde vivirán ahora los alumnos entre semana.

