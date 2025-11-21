La AMPA pide que la promesa de otro centro «no implique el abandono del actual»

Las quejas por el estado del centro de educación especial Marqués de Vallejo llevan años realizándose de puertas para adentro o en despachos, ... pero la clausura del internado supuso que la denuncia saltase a la primera plana informativa. Tanto, que la reivindicación de familias y profesionales ya iba más allá, reclamando la construcción de un nuevo centro. Tras una rápida sucesión de acontecimientos, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, asumía esa petición y anunciaba la pasada semana en el Parlamento la redacción de un proyecto para el nuevo Marqués de Vallejo.

La noticia fue recibida con algo de extrañeza por parte de las familias del centro, como señala Verónica Santodomingo, presidenta de la AMPA Marqués de Vallejo: «Me llegó la noticia a través de la prensa, pero a nosotros nadie nos ha comunicado nada». Y aunque lo considere un anuncio positivo, Santodomingo considera que «los plazos serán de varios años, estas costas van muy lentas. Y lo que antes era necesario ahora es urgente y tampoco queremos que el proyecto de un nuevo centro implique el abandono del actual. Tienes que seguir haciendo arreglos e invirtiendo aquí».

Con respecto a las peticiones que realizan para este nuevo centro, la presidenta de la AMPA no desecha la construcción en el actual entorno: «Hay edificios alrededor que están bien asentados, no hay que dar a entender que esta zona no es segura. Necesitamos un lugar con amplio espacio y es que tenemos mucho movimiento de autobuses y coches, y, además, es fundamental una granja como la que existe ahora para el taller agrario que se imparte para los chicos más mayores».

Por ello, las peticiones de las familias están más encaminadas a un lugar fuera del núcleo urbano que cumpla estas características, aunque es consciente de que «la solución, sea la que sea, no va a gustar a todos, pero hay que pensar en el beneficio para los chicos». «Además, debe hacerse un centro con buenos materiales, equipamiento y una estructura sólida. Entendemos que los niños están más atendidos que hace años y que eso cuesta dinero, pero también creemos que tienen los mismos derechos que cualquiera de un colegio ordinario», añade Santodomingo.

Reclama, sobre todo, «que nos pregunten, que hablen con las familias, tenemos que tener opinión en este asunto». El descontento es evidente entre la comunidad educativa, «y es que ya nos hemos casando de no ver soluciones. Contamos cada vez con más matrículas, cada trimestre vienen niños nuevos, y si damos esa cobertura necesitamos medios suficientes. Todo es pasividad». Alude, por ejemplo, a la problemática con una furgoneta para desplazar a los chicos a ciertas actividades, como una de terapia con caballos :«La anterior estaba obsoleta y el año pasado la consejería dio dinero para alquilar una, pero en este curso estamos sin furgoneta».

Desde la Consejería de Educación Hasta la creación del nuevo centro, el actual se mantendrá en condiciones óptimas para que pueda acoger al alumnado y a todos los servicios lectivos

Ante las dudas de las familias, desde Educación señalan que «hasta la creación del nuevo centro, el actual se mantendrá en condiciones óptimas para que pueda acoger al alumnado y a todos los servicios lectivos. El presupuesto del próximo curso se destinará a la redacción del proyecto del nuevo centro, lo que no significa que no se atienda el actual centro.