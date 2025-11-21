LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Parte de la fachada del internado del Marqués de Vallejo. Justo Rodríguez

Marqués de Vallejo

La AMPA pide que la promesa de otro centro «no implique el abandono del actual»

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:23

Comenta

Las quejas por el estado del centro de educación especial Marqués de Vallejo llevan años realizándose de puertas para adentro o en despachos, ... pero la clausura del internado supuso que la denuncia saltase a la primera plana informativa. Tanto, que la reivindicación de familias y profesionales ya iba más allá, reclamando la construcción de un nuevo centro. Tras una rápida sucesión de acontecimientos, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, asumía esa petición y anunciaba la pasada semana en el Parlamento la redacción de un proyecto para el nuevo Marqués de Vallejo.

