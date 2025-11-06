Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio

Sergio Martínez Logroño Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:05 | Actualizado 09:34h. Comenta Compartir

Los trabajadores del centro de educación especial Marqués de Vallejo se han concentrado a primera hora de esta mañana para protestar por el estado de un colegio con numerosos desperfectos en sus instalaciones un día después de tener que clausurar su internado por riesgo de desprendimientos.

Con chalecos, carteles y ánimo reivindicativo, unos cuarenta trabajadores, desde docentes a todo tipo de personal de un centro con numerosos perfiles, han iniciado su jornada queriendo alzar la voz ante una situación que tanto ellos como las familias llevan años denunciando: cascotes, grietas, techos caídos, zonas cerradas por riesgo de derribo, puertas caídas, moho...

«Nuestros alumnos merecen un colegio seguro», rezaba el cartel que portaban a la entrada del centro. «Ya no es momento de reformar, es hora de rehacer este centro desde sus cimientos en un nuevo lugar», decía Verónica Olasagarre, docente del Marqués de Vallejo: «Las personas con discapacidad necesitan inclusión e igualdad de oportunidades en entornos comunitarios reales. La educación no se puede construir en paredes agrietadas y promesas vacías, es hora de soluciones reales, es hora de un centro nuevo».

El sentir era general entre los trabajadores del centro educativo, que desde hace muchos años, reconocían, observan una situación que solo va a peor, con algunas zonas del complejo incluso inutilizadas por precaución. La gota que ha colmado el vaso ha sido el cierre del internado, en el que viven de lunes a viernes casi un centenar de alumnos, después de caer parte del techo sobre la cama de una habitación.

La protesta se une a la de las familias, que comparten una demanda similar: un colegio nuevo y más integrado en la ciudad. «No queremos más retales, queremos un centro nuevo porque vemos que nuestros hijos van a un colegio que se está cayendo a pedazos», subrayaba Verónica Santodomingo, presidenta del AMPA Marqués de Vallejo.

Mientras, la jornada lectiva estaba a punto de comenzar en un día sin duda diferente. Llegarían todos los alumnos, también aquellos del internado que habitualmente despiertan en el propio centro, a la espera de una inspección técnica que valorase los daños y que estableciese un horizonte de reapertura para el internado, un servicio fundamental para niños llegados desde diferentes puntos de la comunidad y sus familias.

