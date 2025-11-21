LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Logroño | Marqués de Vallejo

«Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»

Familias afectadas por el cierre del servicio del Marqués de Vallejo donde viven 24 alumnos reclaman respuestas y una solución

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:08

Hace ya dos semanas que una veintena de familias recibieron una llamada desde el centro de educación especial Marqués de Vallejo que removió su día ... a día: el internado cerraba por riesgo de desprendimientos. El 'shock' inicial dio paso a una adaptación improvisada y forzada de rutinas familiares, mientras que los días pasan, la incertidumbre y la frustración crece y la necesidad de una solución para esos chicos y chicas se hace inmediata.

