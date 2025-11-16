LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Familias del Marqués de Vallejo, este domingo, frente al Palacete. L.R.

Familias del Marqués de Vallejo reivindican un centro «seguro para aprender sin miedo»

«¡Inversión ya en el Marqués de Vallejo. Ahora o nunca!», han pedido a través de un manifiesto ante el estado de deterioro del colegio

Efe

Logroño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:03

Cerca de medio millar de personas se han concentrado este domingo ante la sede logroñesa del Gobierno de La Rioja para reivindicar «una inversión ya» en el colegio Marqués de Vallejo y lograr uno nuevo, digno y seguro, bien dotado y amplio, que facilite la labor de los profesionales y el desarrollo de sus alumnos.

La presidenta de la Asociación de Padres y Madres (AMPA) de este centro, Verónica Santo Domingo, ha leído el manifiesto, que finalizó con la frase «¡Inversión ya en el Marqués de Vallejo. Ahora o nunca!». «No nos iremos, no callaremos, hasta que el centro de educación especial sea el centro digno, seguro y ejemplar que nuestros hijos merecen», ha precisado.

Los concentrados portaban carteles y pancartas con lemas como 'Educación de calidad con calidad' o 'Con la educación no se regatea', 'Escuela pública de todos para todos', 'Cole accesible y sin grietas' y 'Cole seguro para aprender sin miedo'.

Durante su intervención, Santo Domingo ha asegurado que han escuchado «promesas de inversión de más de 5 millones de euros en cinco años», pero «queremos decir alto y claro que, a pesar de estos anuncios, la realidad es que necesitamos mucho más para dejar el centro en condiciones dignas, seguras y aceptables».

La cifra, ha dicho, «es solo un parche», «la administración tiene una deuda histórica con el Marqués de Vallejo y es hora de saldarla con un compromiso real».

