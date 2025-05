El jurado declara culpables de asesinar a Jeff a los tres acusados del crimen de Viniegra de Arriba

El jurado popular ha declarado a Jordi A. G., Israel Z. y Josune S. A. culpables de asesinar a Djafer Bechkat, alias Jeff, el 9 de agosto de 2022 y arrojar dos días después su cuerpo a la torca de Hoyo Mingo, en Viniegra de Arriba. El tribunal ciudadano formado por nueve ciudadanos anónimos ha alcanzado el veredicto después de deliberar desde este lunes, una vez que el magistrado les entregó el objeto del veredicto.

Ha sido en la tarde de este miércoles cuando el portavoz del jurado ha leído los argumentos con los que han cimentado su decisión, respondiendo una a una las preguntas que conformaban el objeto del veredicto. El jurado ha encontrado culpables por 7 votos a los tres imputados. Además, y esta vez por unanimidad, el jurado ha solicitado que no puedan solicitar el indulto.

Los mensajes cruzados entre los encausados han sido prueba suficiente para determinar que todos sabían que existía una deuda de 13.500 euros por drogas entre Jordi y Djafer, que todos planificaron el asesinato por la «imperiosa necesidad de Jordi de solucionar el problema» y que la mujer realizó un papel de vigilancia en el crimen. Este fue un ataque «violento y premeditado» que no dio opciones a Jeff de protegerse, primero a golpes (una veintena) algunos con una piedra que «produjeron a la víctima un dolor innecesario» antes de dispararle un tiro en la nuca. «El disparo lo realizó uno, pero actuando Israel y Jordi de común acuerdo», ha explicado el portavoz.

Durante el juicio, celebrado a lo largo de siete intensas jornadas, los acusados Israel Z. y Jordi A. G. se incriminaron mutuamente de haber disparado en la nuca a la víctima. La procesada, entonces novia de Jordi. A. G., señaló a Israel Z. como autor material del asesinato.

El trasfondo del crimen era una deuda por tráfico de drogas que Jordi A. G. había contraído con Jeff y, a partir de ahí, este acusado convenció a los otros dos para quitarse un problema de encima. Entre todos urdieron un plan para acabar con la vida de Djafer y hacer desaparecer su cuerpo en un lugar recóndito, pero gracias a la intervención «providencial» de un forestal, como así lo declaró durante el juicio el capitán de la Unidad de Policía Judicial responsable de la investigación, los acusados fueron detenidos, de lo contrario «ahora estaríamos hablando de una desaparición».

El jefe de la investigación hizo un exhaustivo relato cronológico de los hechos exhaustivo gracias a las muestras biológicas, a la geolocalización de los móviles y a los mensajes y audios que pudieron recuperar de las SIM de los teléfonos después de que los acusados borraran buena parte de su contenido.

Todo arrancó con la mencionada deuda que superaría los 13.000 euros. De acuerdo con todos estos indicios, el crimen se gestó el 24 de julio en Viniegra de Arriba. Los tres acusados se encontraban en el municipio del Alto Najerilla y allí comenzó todo, la búsqueda del lugar en el que arrojar el cuerpo y cómo acabar con la vida de Djafer. El 9 de julio, con el pretexto de que iba a saldar la deuda que tenía con él, Jordi A. G. recogió a la víctima en Logroño, y junto a su pareja Josune S. A. se dirigió a la N-111, en el cruce con Villoslada de Cameros. En ese punto habían quedado con Israel. Z. y allí acabaron con su vida de un disparo en la nuca.

Dos días después, y tras intentarlo infructuosamente el mismo día del crimen, arrojaron el cuerpo de Jeff a la torca de Hoyo Mingo. Eran las 13.50 horas y un agente forestal, al ver una furgoneta en la zona -en ese momento estaba prohibida la circulación por el elevado riesgo de incendio- cogió los prismáticos y vio cómo algo que podía ser una figura humana se precipitaba por la sima. Cogió su todoterreno y se dirigió a los acusados, puso su vehículo en paralelo. «Estaban nerviosos» y «como veía cosas que no eran normales, tenía marcado el 112 en el teléfono y a diferencia de lo que hacía siempre, esta vez no me bajé del vehículo, lo dejé encendido y con la marcha metida», declaró. Tras comprobar con los prismáticos que lo que había en la fondo era un cuerpo y ver sangre sobre el terreno, llamó al 112. A partir de ese momento se activó un operativo que concluyó con la detención ese mismo día de los procesados.

Una vecina del pueblo soriano de Montenegro de Cameros relató durante la vista oral que el 11 de agosto de 2022 le sorprendió ver a Israel Z. tirando cosas a un contenedor. Observó cómo bajaba de la furgoneta y se desprendía precipitadamente de lo que ella pensó que podía ser ropa vieja y que resultaron ser una zapatilla deportiva Adidas de la víctima, un mantel y una lona con la que habían envuelto el cadáver de Djafer. También había un destornillador de estrella que, al igual que la lona, estaba impregnado en sangre.

Durante la vista oral, la declaración del médico forense desveló la sangre fría de los acusados. En un primer momento, el facultativo determinó que la muerte se podía haber producido por asfixia por las bolsas con las que le habían cubierto la cabeza sujetas con bridas. Eso en un primer momento, porque al hacer la autopsia se halló un proyectil alojado en la masa cerebral y «quedó claro que la muerte fue por el disparo y no por las bolsas en la cabeza». En su opinión, le cubrieron la cabeza «para que no manchase más de lo necesario».

En la investagión de lo ocurrido los audios de wasap que Israel Z. envió a los otros dos acusados tuvieron un papel fundamental. Por ejemplo, en la madrugada del 9 de agosto de 2022, antes de que dieran muerte a Djafer Bechkat , este procesado le comentó a Josune: «Aunque digáis misa, sabes, yo ya he comprado gasolina para la motosierra para cortar y fuera e ir echándolo al rimero, sabes? para que arda bien. Me pongo los guantes para los callos y todo, me cuido».