Los autores del crimen de Viniegra cubrieron la cabeza de Djafer con bolsas «para que no manchara»

En un primer examen del cuerpo de Djafer Bechkat, efectuado nada más ser rescatado de la torca de Hoyo Mingo, el médico forense que acudió ... al levantamiento del cadáver determinó que la muerte se podía haber producido por asfixia por las bolsas con las que le habían cubierto la cabeza sujetas con bridas. Eso en un primer momento, porque al hacer la autopsia se halló un proyectil alojado en la masa cerebral y «quedó claro que la muerte fue por el disparo y no por las bolsas en la cabeza». Así lo ha explicado este miércoles el propio médico forense durante su declaración como perito en la quinta sesión de juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra J. A. G, de 48 años; su pareja J. S. A., de 47; y I. Z., de 43, por el crimen de Viniegra de Arriba. Las bolsas que cubrían la cabeza de la víctima se explicarían, a su juicio, «para que no manchase más de lo necesario» ni la zona en la que le dieron muerte ni el coche en el que después trasladaron su cuerpo.

De acuerdo con el examen forense, Djafer Bechkat, alias Jeff, un hombre argelino de 45 años que llevaba viviendo 22 años en España, fue golpeado reiteradamente en la cabeza. Tenía hasta 23 heridas que sangraban abundantemente y que, por tanto, se produjeron en un momento en el que la víctima aún estaba viva, «al menos clínicamente viva, el corazón estaba latiendo», ha detallado.

Sobre qué fue antes si el disparo en la nuca o los golpes, el forense no lo ha sabido precisar porque cuando las heridas se producen en un momento cercano a la muerte «tienen signos de vitalidad, pero es díficil determinar cuánto tiempo ha pasado desde la herida hasta la muerte o viceversa». En cualquier caso, lo lógico, a su juicio, es que se produjera primero el disparo «porque normalmente produce la muerte muy rápida» y porque «es absurdo que si tienes una pistola y no lo has matado de un disparo lo remates a pedradas y no le dispares una segunda vez».

Del estudio de las heridas, se determinó que Jeff «murió sufriendo» y que las mismas se podían haber producido por la piedra que se halló en un contenedor de la calle San Miguel en localidad de Montenegro de Cameros. En este municipio, según el fiscal, el acusado I. Z. arrojó en la tarde del 11 de agosto de 2022, unas horas después de que tiraran el cuerpo de Djafer a la sima, dos bolsas con varios objetos, como una zapatilla de la víctima, un mantel, un destornillador manchado de sangre y la mencionada piedra con la que se supone que golpearon a la víctima.

En la misma sesión ha declarado un perito forense del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses quien ha asegurado que el disparo que recibió en la nuca la víctima «no fue de contacto», aunque no ha podido precisar la distancia desde la que le dispararon.

Los acusados I. Z. y a J.S.A. se enfrentan a los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas por los que la Fiscalía reclama un pena de 25 años y medio de prisión. J. A. G. encara medio año más de cárcel por un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en el carné. La acusación pública pide también que paguen una indemnización de 200.000 euros al hijo menor de la víctima, que en el momento de los hechos se encontraba bajo la tutela de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 60.000 euros a cada uno de los progenitores de Djafer.

Las defensas, por su parte, piden la absolución de los acusados. En el caso de J. G. A., su abogada señaló al procesado I. Z. como el ejecutor de un crimen en el que su cliente no habría participado ni tendría conocimiento que se iba a producir. El letrado de la acusada J. S. A., pareja del anterior encausado en el momento de los hechos, desvinculó a su clienta del asesinato; mientras que la defensa de I. Z. hizo lo propio con su cliente, quien dijo haber cometido el único error de haber arrojado el cadáver a la torca de Hoyo Mingo y haber sido el «tonto útil».