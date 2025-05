«Vi algo que podía ser una figura humana que se precipitaba por la sima y me alerté»

Carmen Nevot Logroño Viernes, 9 de mayo 2025, 10:31 | Actualizado 10:40h. Comenta Compartir

Segundo día del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el crimen de Viniegra de Arriba cometido el 9 de agosto de 2022 y la declaración del agente forestal que vio cómo los acusados arrojaban el cadáver del ciudadano argelino Djafer Beckhat a la Torca de Hoyo Mingo truncando sus planes protagoniza buena parte de la jornada. De no haber sido por su intervención, en palabras del responsable de la investigación, «ahora estaríamos hablando de una desaparición y no de un crimen».

Durante su declaración, el agente forestal ha explicado que el 11 de agosto de 2022 le llamó la atención una furgoneta que se encontraba en las proximidades de la torca. En esa época, por el elevado riesgo de incendio, estaba prohibida la circulación por la zona, así que observó con los prismáticos y «vi cómo algo que podía ser una figura humana se precipitaba por la sima». Cogió su vehiculo y fue en dirección hacia la furgoneta en la que viajaban los acusados I.Z. y J.A.G., y les interceptó. Estaban «nerviosos» y «como veía cosas que no eran normales, tenía marcado el 112 en el teléfono, no me bajé del vehículo, estaba encendido y la marcha metida».

«No sabía muy bien lo que había pasado, ellos no hicieron ningún gesto ni raro ni agresivo, el que conducía se indentificó, dijo que era de Viniegra de Arriba y que estaba enseñándole la zona al otro». Al preguntarle si habían arrojado algo a la sima lo negaron y la negativa aún despertó más las socpechas del agente forestal. Después se dirigió a la sima, comprobó que lo que había en la fondo era un cuerpo y observó que había sangre en la zona así que llamó al 112. A partir de ese momento se activó un operativo que concluyó con la detención ese mismo día de los procesados.

En la primera jornada de juicio celebrada este jueves, la fiscal y la acusación particular que representa al hijo de la víctima, apuntaron a los tres acusados como autores del asesinato de Djafer, un ciudadano argelino de 45 años que llevaba 22 viviendo en España. Los abogados de cada uno de los procesado defendieron su inocencia. En el caso de J.G.A., su abogada señaló al procesado I.Z. como el ejecutor de un crimen en el que su cliente no habría participado ni tendría conocimiento que se iba a producir. El letrado de la acusada J.S.A., pareja del anterior encausado en el momento de los hechos, desvinculó a su clienta del asesinato; mientras que la defensa de I.Z. hizo lo propio con su cliente, quien dijo haber cometido el único error de haber arrojado el cadáver a la torca de Hoyo Mingo y haber sido el «tonto útil».

Dos de los acusados, en concreto I.Z.. y a J.S.A. se enfrentan a los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas por los que la Fiscalía reclama un pena de 25 años y medio de prisión. J.A.G. encara medio año más de cárcel por un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en el carné. La acusación pública pide también que paguen una indemnización de 200.000 euros al hijo menor de la víctima, que en el momento de los hechos se encontraba bajo la tutela de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 60.000 euros a cada uno de los progenitores de Djafer.