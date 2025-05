Las claves del crimen de Viniegra de Arriba

La Audiencia Provincial selecciona este lunes a los miembros del jurado

La Audiencia Provincial de Logroño seleccionará este lunes a los once miembros del jurado –nueve titulares y dos suplentes– que tendrán que deliberar sobre la culpabilidad o no de los tres acusados del crimen de Viniegra de Arriba. El juicio comenzará este próximo jueves día 8 con las cuestiones previas y previsiblemente, si no solicitan hacerlo los últimos, con la declaración de los procesados. Continuará con la comparecencia de las decenas de testigos citados a la vista oral, entre ellos, dos agentes forestales que podrían haber dado la voz de alarma de lo ocurrido. También comparecerán varios guardias civiles para dar paso después a la prueba pericial. La última jornada de juicio está programada para el día 19 de mayo. Ese día, salvo imprevistos, las partes expondrán sus conclusiones definitivas y los tres acusados podrán utilizar su último turno de palabra para defender sus versiones. Tras la entrega del objeto del veredicto, el jurado se encerrará a deliberar.