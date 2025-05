La acusada envió un wasap a su hermana con la noticia del crimen: «¿Qué es esto? Sal de ahí ya», le contestó

Carmen Nevot Logroño Martes, 13 de mayo 2025, 11:45 | Actualizado 12:13h. Comenta Compartir

La declaración de los hermanos de la acusada J. S. A., de 47 años, que mantenía una relación sentimental desde hacía unos cinco meses con el también procesado J. A. G., ha protagonizado la cuarta sesión de juicio por el crimen de Viniegra de Arriba que se celebra por el procedimiento del jurado en la Audiencia Provincial de La Rioja desde el pasado jueves.

En la sala de vistas se ha leído la conversación extraída del volcado de los móviles que la encausada mantuvo con su hermana el día 12. En el cruce de wasaps, J. S. A. le envía una noticia publicada en Diario LA RIOJA ese mismo día con el hallazgo de un cadáver en una sima en Viniegra de Arriba. La hermana le responde: «¿Qué es esto? No me jodas». «Lo que ves», dice la acusada. «Sal de ahí ya, hostias», contesta. «Ya no... Lo siento», «k??», «Ya no salgo de ningún sitio... estoy con él».

La hermana ha explicado que la relación que la acusada mantenía con J. A. G. era «mala», «cuando le apetecía la echaba de casa». De hecho, de acuerdo con su relato, la noche del 8 al 9 de agosto, J. S. A. durmió en Murillo, con ella, «porque el día anterior habían ido de viaje, tuvieron una bronca y él la echó de casa». Al día siguiente fueron a recoger las cosas que la procesada tenía en casa de su pareja. Al parecer, la hermana se iba a mudar a Murillo de Río Leza, dejaba vacía la vivienda de Logroño en la que residía hasta entonces y a esta se trasladaría a vivir sola la acusada. Ese era el proyecto que tenían.

El día 9, el día del asesinato de Djafer Bechkat, sobre las 14.30 o 14.45 horas, la hermana ha relatado que llegó a Murillo, acababa de cerrar la tienda de fruta que tenía en Logroño, y en casa, según su versión, estaba J. S. A. Su relato contrasta con los mensajes que ese mismo día y a esa misma hora se cruzaron las hermanas y que también han sido leídos en la sala de vistas. En los wasaps, la testigo le pregunta: «¿Vienes ya o qué?», «Sí, tía, que sólo iba a un sitio, pero se han parado un momento en otro, lo siento, si lo llego a saber no vengo», «No sé para qué te vas con él», «tenía que ir, no me digas nada... que bastante tengo yo, coño».

Preguntada sobre cómo es posible que a la misma hora y el mismo día intercambiara mensajes con la acusada, cuyo teléfono estaba geolocalizado en Viniegra de Arriba, y estuviera en su casa en Murillo, la testigo ha indicado que su hermana no tenía el teléfono en ese momento, que no sabía con quién había mantenido esa conversación.

Aquel mismo día, habrían ido a Alberite a recoger las cosas de su hermana y al llegar, «él dijo: 'Me las vas a pagar, hija de puta', yo no dije nada por no montar bronca porque se iba a ir de allí». También ha comparecido como testigo el hermano de la acusada, quien ha mantenido la misma versión de su hermana«. Según su relato, el día 9, después de comer, fueron a coger las cosas de J. S. A. del piso que compartía con el acusado en Alberite. Preguntado por cómo era su hermana, ha señalado: «Es una persona normal, una trabajadora, no va matando a nadie por ahí«.

Dos de los acusados, en concreto I. Z. y a J.S.A. se enfrentan a los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas por los que la Fiscalía reclama un pena de 25 años y medio de prisión. J. A. G. encara medio año más de cárcel por un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en el carné. La acusación pública pide también que paguen una indemnización de 200.000 euros al hijo menor de la víctima, que en el momento de los hechos se encontraba bajo la tutela de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 60.000 euros a cada uno de los progenitores de Djafer.

Las defensas piden la absolución de los acusados. En el caso de J. G. A., su abogada señaló al procesado I. Z. como el ejecutor de un crimen en el que su cliente no habría participado ni tendría conocimiento que se iba a producir. El letrado de la acusada J. S. A., pareja del anterior encausado en el momento de los hechos, desvinculó a su clienta del asesinato; mientras que la defensa de I. Z. hizo lo propio con su cliente, quien dijo haber cometido el único error de haber arrojado el cadáver a la torca de Hoyo Mingo y haber sido el «tonto útil».