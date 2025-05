«Yo por 3.500 euros ni por 10.000 mato a una persona, no viene conmigo matar a nadie»

Carmen Nevot Logroño Jueves, 15 de mayo 2025, 11:48 Comenta Compartir

Sexta jornada de juicio por el crimen de Viniegra de Arriba y el acusado J. A. G., de 48 años, ha negado que ideara ni matara a Djafer Bechkat, alias Jeff. «Yo ni por 3.500 euros ni por 10.000 mato a una persona, no viene con mi persona matar a nadie». Ha apuntado al otro acusado I. Z., a quien conocía desde el mes de febrero, como autor del disparo que de forma sorpresiva acabó con la vida de la víctima el 9 de agosto de 2022. Su entonces pareja y también procesada J. S. A., según su versión, tampoco habría tenido nada que ver con el asesinato.

De acuerdo con su relato, ese día sobre las 22.00 o 22.30 horas había quedado con I. Z. en el cruce de Villoslada de Cameros. Se había comprometido a devolverle algo del dinero que le debía, unos 2.000 euros, le dijo que se buscaría la vida para conseguirlos, y así J. A. G. podría saldar también parte de la deuda que había contraído con Jeff por un tema de drogas. Para entonces, ha dicho, le quedaban unos 4.500 o 5.500 euros pendientes de una deuda total de cerca de 13.500.

Una vez en el lugar, al que habían acudido en el mismo vehículo J. A. G., su pareja J. S. A., y la víctima, después de unos veinte minutos de conversación, Jeff le comentó «Qué pasa con tu amigo, que llevamos 20 minutos y nada». Acto seguido, I. Z. les conminó a meterse entre su furgoneta y el otro vehículo porque dijo que había visto unas luces y no quería que le viera nadie del pueblo.

Primero, según su versión, «pasó Djafer e I. Z. detrás. Cuando llegué a la altura de la puerta de la furgoneta vi el fogonazo y Jeff me cayó en los pies». «Le dije: ¿Qué has hecho? Me encañona y me dijo: Lo mismo que meto a uno meto a dos. Ya que tú no quitas los problemas te los quito yo gratis, que yo por esto cobro 4.500 euros y no es el primero, si no llega a ser por J. S. A. yo también acabo en la furgoneta».

I. Z. le pidió que le ayudara a meter el cuerpo de Djafer en la furgoneta pero «estaba engarrotado, no era persona porque no había visto nunca matar a una persona delante de mí», así que no tocó el cuerpo. Esa misma noche ha reconocido que hubo un intento infructuoso de arrojar el cadáver a la sima, pero no fue posible. De madrugada, I. Z. les empezó a mandar mensajes para urgirles a deshacerse del cuerpo.

Este procesado ha insistido en que la única intención de haber quedado con I. Z. en el cruce de Villoslada era «cobrar un dinero, bajar para casita y todos tan amigos, pero nos encontramos con un marrón que no era nuestro».

J. A. G. ha reconocido que quedaron el día 11 para arrojar el cadáver a la sima «para acabar con esa mierda y tirar el cuerpo», aunque «lo hice porque estaba amenazado y coaccionado. I. Z. decía que si no, dejaba el cuerpo en la puerta de mi casa».

Los acusados I. Z. y a J.S.A. se enfrentan a los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas por los que la Fiscalía reclama un pena de 25 años y medio de prisión. J. A. G. encara medio año más de cárcel por un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en el carné. La acusación pública pide también que paguen una indemnización de 200.000 euros al hijo menor de la víctima, que en el momento de los hechos se encontraba bajo la tutela de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 60.000 euros a cada uno de los progenitores de Djafer.

Las defensas, por su parte, piden la absolución de los acusados. En el caso de J. G. A., su abogada señaló al procesado I. Z. como el ejecutor de un crimen en el que su cliente no habría participado ni tendría conocimiento que se iba a producir. El letrado de la acusada J. S. A., pareja del anterior encausado en el momento de los hechos, desvinculó a su clienta del asesinato; mientras que la defensa de I. Z. hizo lo propio con su cliente, quien dijo haber cometido el único error de haber arrojado el cadáver a la torca de Hoyo Mingo y haber sido el «tonto útil».