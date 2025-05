Como colofón a la quinta jornada de juicio celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de La Rioja, se han reproducido los audios que ... el acusado I. Z., de 43 años y descendiente de Viniegra de Arriba, envió a los otros dos acusados antes y después de que supuestamente cometieran el crimen.

En los mensajes de wasap que I. Z. remitió a J. S. A. en la madrugada del 9 de agosto de 2022, antes de que dieran muerte a Djafer Bechkat , este procesado le dice que se cura en salud: «Aunque digáis misa, sabes, yo ya he comprado gasolina para la motosierra para cortar y fuera e ir echándolo al rimero, sabes? para que arda bien. Me pongo los guantes para los callos y todo, me cuido».

También muestra su preocupación por cumplir 15 años de cárcel si le pillan: «Si pasa algo ¿qué pasa? Yo quince años por la cara sin comerlo y sin beberlo, que se ha comido él todo, se ha fumado la mitad y yo le debo 300 euros. Y que lo tenga que hacer yo en el pueblo y todo».

En los mensajes I. Z. le expresa a J. S. A. su miedo porque le metan «doce o quince por la puta cerola ahora que estoy trabajando con contrato y todo y de puta madre por hacerle un favor».

El juicio continuará este jueves con la declaración de los acusados que solicitaron hacerlo una vez concluidas toda las pruebas testificales y periciales.