Las noticias imprescindibles
Estas son las noticias sobre las que ha girado la actualidad del martes
La Rioja
Martes, 2 de diciembre 2025, 20:59
-
Mundo
Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
Amenaza también a Colombia y «a cualquier país con fábricas de cocaína»
-
Liga de Naciones | Final
España regresa al olimpo y declara el estado de felicidad
Triunfo incontestable de un equipo desatado en el tramo final ante un Metropolitano abarrotado para retener el título de la Liga de Naciones
-
Economía
El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
La última nómina del año incluirá, con carácter retroactivo, el incremento del 2,5% para el año 2025 que pactaron entre el Ministerio, CSIF y UGT
-
Salud
La situación asistencial en La Rioja: 487 personas en Urgencias, 3 ingresos por covid y 24 por gripe
El servicio de Urgencias atendió este miércoles a 399 personas en el Hospital San Pedro de Logroño y a 88 en el de Calahorra
-
La Rioja
Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
El propietario lo había extraviado en la calle y le fue devuelto con todo su contenido
-
Demografía
Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE
Los nuevos datos del Censo Anual 2025 muestran patrones de crecimiento, despoblación y diferencias por sexo en municipios grandes y pequeños
-
Polémica
El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
El PSOE exige explicaciones por el «despilfarro» y el Ejecutivo justifica la compra por la antigüedad del parque móvil
-
Ganadería
El Gobierno riojano impulsa la caza de jabalíes y la limpieza para evitar la peste porcina
La Consejería de Agricultura y Ganadería anuncia «medidas excepcionales» para «incentivar el número de capturas» en cotos dentro y fuera de la Reserva Regional
-
La Rioja
El exministro De la Serna reclama un consenso entre el Gobierno central y el riojano en infraestructuras ferroviarias
Quien fuera ministro de Fomento con el PP lamenta la escasez de conexiones por tren con Madrid y en materia económica dice que «reducir la jornada laboral y ampliar permisos va en detrimento de la competitividad» empresarial
-
Guardia Civil
Denunciado por apuntar con un láser a los aviones de Agoncillo
El hombre, de 36 años y residente en La Rioja, también proyectó hace unas semanas haces de luz verde sobre aeronaves que sobrevolaban Arrúbal
-
Política
Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios
Los de Puigdemont darán hoy una respuesta oficial pero reciben las nuevas cesiones del jefe del Ejecutivo con frialdad
Más noticias en www.larioja.com.