Las noticias imprescindibles

Estas son las noticias sobre las que ha girado la actualidad del martes

La Rioja

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:59

  1. Mundo

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»

Amenaza también a Colombia y «a cualquier país con fábricas de cocaína»

  1. Liga de Naciones | Final

    España regresa al olimpo y declara el estado de felicidad

Triunfo incontestable de un equipo desatado en el tramo final ante un Metropolitano abarrotado para retener el título de la Liga de Naciones

  1. Economía

    El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos

La última nómina del año incluirá, con carácter retroactivo, el incremento del 2,5% para el año 2025 que pactaron entre el Ministerio, CSIF y UGT

  1. Salud

    La situación asistencial en La Rioja: 487 personas en Urgencias, 3 ingresos por covid y 24 por gripe

El servicio de Urgencias atendió este miércoles a 399 personas en el Hospital San Pedro de Logroño y a 88 en el de Calahorra

  1. La Rioja

    Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía

El propietario lo había extraviado en la calle y le fue devuelto con todo su contenido

  1. Demografía

    Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE

Los nuevos datos del Censo Anual 2025 muestran patrones de crecimiento, despoblación y diferencias por sexo en municipios grandes y pequeños

  1. Polémica

    El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros

El PSOE exige explicaciones por el «despilfarro» y el Ejecutivo justifica la compra por la antigüedad del parque móvil

  1. Ganadería

    El Gobierno riojano impulsa la caza de jabalíes y la limpieza para evitar la peste porcina

La Consejería de Agricultura y Ganadería anuncia «medidas excepcionales» para «incentivar el número de capturas» en cotos dentro y fuera de la Reserva Regional

  1. La Rioja

    El exministro De la Serna reclama un consenso entre el Gobierno central y el riojano en infraestructuras ferroviarias

Quien fuera ministro de Fomento con el PP lamenta la escasez de conexiones por tren con Madrid y en materia económica dice que «reducir la jornada laboral y ampliar permisos va en detrimento de la competitividad» empresarial

  1. Guardia Civil

    Denunciado por apuntar con un láser a los aviones de Agoncillo

El hombre, de 36 años y residente en La Rioja, también proyectó hace unas semanas haces de luz verde sobre aeronaves que sobrevolaban Arrúbal

  1. Política

    Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios

Los de Puigdemont darán hoy una respuesta oficial pero reciben las nuevas cesiones del jefe del Ejecutivo con frialdad

