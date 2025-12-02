El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros

Pío García Logroño Martes, 2 de diciembre 2025, 18:47 | Actualizado 18:56h. Comenta Compartir

El Gobierno de La Rioja compró este verano cuatro automóviles «de representación oficial». La licitación se dividió en dos lotes. El primero de ellos correspondió a un vehículo híbrido enchufable de gasolina que fue adjudicado a Rioja Motor (concesionario de Audi, Volkswagen, Seat, Cupra y Skoda) por 81.499 euros. La resolución del contrato no hace referencia ni a la marca ni al modelo en concreto. El segundo lote se refería a tres vehículos híbridos enchufables, en este caso de diésel, cuya compra fue finalmente adjudicada a Auto Oja (concesionario de Mercedes Benz) por 216.000 euros. Los expedientes se resolvieron en junio de 2025.

Esta compra se completará en los próximos días con la adquisición de otros tres vehículos de alta gama: dos berlinas y un monovolumen. Tras comprobar las únicas ofertas recibidas, la Mesa de Contratación ha resuelto proponer la adjudicación del primer lote (dos turismos) a Rioja Motor por 111.245 euros y del segundo (el monovolumen) a Auto Oja por 92.595 euros. De esta manera, cuando acabe este último proceso, el Ejecutivo regional se habrá gastado algo más de medio millón de euros en la compra de siete vehículos de alta gama.

El PSOE convocó este martes a los medios de comunicación para «exigir explicaciones» a Capellán por «gastarse este dinero en coches de lujo». La diputada regional Sara Orradre denunció «la hipocresía del Gobierno»: «Por un lado, baja los impuestos al 1% de la población más rica de La Rioja, haciéndonos perder a todos 200 millones de euros que no se destinarán a la mejora de las políticas públicas, y por otro se gasta más de medio millón de euros en siete coches de alta gama». Además, Orradre afeó que el proceso de licitación se haya llevado a cabo «en verano, con nocturnidad y alevosía». «Quizá esto pasa –sospechó– porque incluso dentro del propio Gobierno hay quien no ha visto con buenos ojos esta adquisición».

A preguntas de los periodistas, el consejero portavoz, Alfonso Domínguez, negó que hubiera habido interés alguno en ocultar la licitación y explicó que todos los expedientes son accesibles en el portal de contratación. Sobre el motivo de la compra, Domínguez señaló que se trata de renovar «una pequeña parte de un parque móvil de considerable antigüedad», que «ni siquiera pueden entrar ya en las zonas de bajas emisiones de algunas ciudades». Por esta razón, se ha optado por sustituirlos por vehículos híbridos no enchufables con distintivo ECO, «con unas prestaciones más comprometidas con el medio ambiente». En total, según la Memoria Justificativa, la flota riojana de vehículos de representación oficial suma 18 coches.