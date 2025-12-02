Denunciado por apuntar con un láser a aeronaves, pilotos de aviación civil y varios menores desde Agoncillo El hombre, de 36 años y residente en La Rioja, también proyectó hace unas semanas haces de luz verde sobre aeronaves que sobrevolaban Arrúbal

La Rioja Martes, 2 de diciembre 2025, 10:06 | Actualizado 10:48h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha tramitado el acta de denuncia correspondiente contra un varón de 36 años, de nacionalidad española y residente en La Rioja, por proyectar desde Agoncillo haces de luz con un puntero láser de color verde hacia el cielo, pilotos de aviación civil y varios menores.

La actuación de los agentes se inició tras una alerta ciudadana recibida en la Central Operativa de Servicios (O62), aunque estos hechos ya se habían llevado a cabo hace «varias semanas», según comunicaron desde la torre de control del aeropuerto de Logroño-Agoncillo. En aquel momento, ya alertaron de la proyección haces de luz sobre aeronaves que sobrevolaban Arrúbal.

Ante estos hechos, las unidades de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato a la zona, donde varios menores informaron a los agentes del lugar desde el que parecían proceder los citados rayos. Una vez allí, los guardias civiles observaron a un varón que salía de uno de los caminos y procedieron a interceptarlo para su identificación.

Durante la entrevista, el individuo se mostró nervioso y dubitativo y en un primer momento, negó haber empleado ningún puntero láser. Sin embargo, su actitud y presencia inusual en el lugar desencadenaron en el registro de sus pertenencias, entre las que los agentes encontraron el citado objeto oculto en el interior de uno de los bolsillos de su cazadora. A este dispositivo le había incorporado, además, una batería externa para potenciar el haz de luz.

Ampliar G.C.

El varón acabó reconociendo que había apuntado con el láser tanto a aeronaves como a varias personas, por lo que los efectivos incautaron el dispositivo y tramitaron la correspondiente denuncia por infracción muy grave a la Ley Orgánica 4/2015.

El requerimiento se fundamenta en el artículo 35.4 de dicha norma, que tipifica como infracción muy grave «la proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes». Por estos hechos, el denunciado podría enfrentarse a una sanción económica comprendida entre 30.001 y 600.000 euros.

Conductas peligrosas con consecuencias muy graves

La Guardia Civil recuerda que apuntar con punteros láser a aeronaves, vehículos o personas es una conducta extremadamente peligrosa. Este tipo de acciones puede causar deslumbramientos en momentos críticos, como el aterrizaje o el despegue, poniendo en grave riesgo tanto a las personas a bordo como a quienes se encuentran en tierra.

Una deslumbración a un piloto o a un conductor, incluso durante un instante, puede tener consecuencias devastadoras.

Además de constituir una infracción administrativa muy grave, si se demuestra que la acción ha puesto en peligro la seguridad aérea o la vida o la integridad de las personas, los hechos pueden derivar en responsabilidades penales, pudiendo el causante llegar a enfrentarse a penas de prisión.