Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía

El propietario lo había extraviado en la calle y el fue devuelto con todo su contenido

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:04

Comenta

El ciudadano que perdió un bolso en el que llevaba, entre otras pertenencias, 3.150 euros, está de enhorabuena y ha podido recuperarlo gracias a otro vecino que lo encontró en la calle y se lo entregó a la Policía Nacional.

Según ha informado la Jefatura Superior de La Rioja, un hombre encontró el bolso bandolera en cuyo interior vio que había una importante cantidad de dinero. De inmediato se dirigió a la Comisará para entregar el bolso y su contenido.

La Policía Nacional, tras documentar la entrega de la bandolera por el ciudadano, y analizar la documentación que se encontraban junto a los 3.150 euros, realizó las gestiones pertinentes para la localización del propietario, a quien le fue devuelto.

El propietario de la bandolera ha solicitado los datos del ciudadano que hizo la entrega, para agradecérselo.

