El exministro De la Serna reclama un consenso entre el Gobierno central y el riojano en infraestructuras ferroviarias

Íñigo de la Serna, exministro de Fomento entre noviembre de 2016 y junio de 2018 con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, ha reconocido este ... martes en Logroño el «déficit» que sufre La Rioja en materia de infraestructuras ferroviarias y espera que se puedan acelerar las actuaciones que tienen ver con la «conexión con el tramo Castejón-Zaragoza» y también con el tramo Castejón-Logroño. «Tengo entendido que van a empezar a redactarse los proyectos y tratándose de infraestructuras estratégicas lo que hay que hacer es consensuar con el territorio (La Rioja) las propuestas que se consideren más adecuadas, buscando soluciones que generen el menor impacto posible y la mayor rentabilidad para la tierra. Yo es lo que he tratado de hacer cuando venía aquí -en su año y medio largo con responsabilidades de gobierno-, que era con frecuencia», ha asegurado quien también fuera alcalde de Santander.

Ese «consenso» al que ha hecho alusión, poniendo el foco en las admnistraciones nacional y regional, también lo reclama en el caso concreto del estudio de las alternativas para el trazado ferroviario Logroño-Miranda de Ebro, porque las tres que ha seleccionado el Ministerio obvian la alternativa por Pancorbo que en junio de 2021 había concitado un consenso inédito entre los agentes políticos, económicos y sociales de La Rioja. «Lo único que puedo decir, porque desconozco los detalles, es que ojalá las partes puedan entenderse y eso se consigue siempre por la vía del diálogo. Estoy convencido de que no hay nada realmente importante que pueda limitar las administraciones se junten y hablen sobre cuáles pueden ser las mejores opciones y lleguen a un acuerdo», ha añadido De la Serna.

Asimismo, también ha recordado que «la última vez que estuve en Logroño (en junio del año pasado) habría un compromiso -por parte del Ministerio de Transportes que lidera el socialista Óscar Puente- para aumentar el número de frecuencias» para ir en tren a Madrid. «Creo que eso todavía no se ha hecho», ha añadido en alusión a nuevos trenes por La Rioja Baja, «y sería importante que se consiguiera».

En clave económica, De la Serna ha asegurado que «España necesita mejorar la competitividad. Cuando oigo hablar de reducir las jornadas laborales, de ampliar los permisos, de incrementar las cotizaciones, todo eso va a en detrimento de la competitividad del sector y de las empresas en muchos casos. Ese es un problema importante para España».

La vivienda también ha formado parte de su intervención en el encuetro Diálogos para el Desarrollo patrocinado por Crédito y Caución, Urbaser e iRiego, que ha mantenido en el Círculo Logroñés con el economista José Carlos Díez. De la Serna ha señalado ante los medios de comunicación que la solución al problema de la vivienda «no es un asunto de dinero, es un problema de oferta y de tramitación. Hay que hacer reformas regulatorias que garanticen la estabilidad jurídica y la agilidad en la tramitación» de licencias.