LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exministro Íñigo de la Serna, el alcalde Escobar, el consejero Domínguez y el economista José Carlos Díez, este martes en Logroño. Juan Marín

El exministro De la Serna reclama un consenso entre el Gobierno central y el riojano en infraestructuras ferroviarias

Quien fuera ministro de Fomento con el PP lamenta la escasez de conexiones por tren con Madrid y en materia económica dice que «reducir la jornada laboral y ampliar permisos va en detrimento de la competitividad» empresarial ·

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:19

Comenta

Íñigo de la Serna, exministro de Fomento entre noviembre de 2016 y junio de 2018 con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, ha reconocido este ... martes en Logroño el «déficit» que sufre La Rioja en materia de infraestructuras ferroviarias y espera que se puedan acelerar las actuaciones que tienen ver con la «conexión con el tramo Castejón-Zaragoza» y también con el tramo Castejón-Logroño. «Tengo entendido que van a empezar a redactarse los proyectos y tratándose de infraestructuras estratégicas lo que hay que hacer es consensuar con el territorio (La Rioja) las propuestas que se consideren más adecuadas, buscando soluciones que generen el menor impacto posible y la mayor rentabilidad para la tierra. Yo es lo que he tratado de hacer cuando venía aquí -en su año y medio largo con responsabilidades de gobierno-, que era con frecuencia», ha asegurado quien también fuera alcalde de Santander.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  4. 4 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  5. 5 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
  8. 8 Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica
  9. 9

    El anacrónico, singular y único belén de Sorzano
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El exministro De la Serna reclama un consenso entre el Gobierno central y el riojano en infraestructuras ferroviarias

El exministro De la Serna reclama un consenso entre el Gobierno central y el riojano en infraestructuras ferroviarias