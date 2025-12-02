El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos La última nómina del año incluirá, con carácter retroactivo, el incremento del 2,5% para el año 2025 que pactaron entre el Ministerio, CSIF y UGT

Pío García Logroño Martes, 2 de diciembre 2025, 12:09 | Actualizado 12:17h.

El Gobierno de La Rioja ha decidido hacer ya efectiva la subida salarial a los empleados públicos pactada entre el Ministerio y las organizaciones sindicales CSIF y UGT. El acuerdo recogía un aumento del 11,4% para los funcionarios y el personal laboral al servicio de la administración durante cuatro años, comenzando por un 2,5% para el año 2025, al que se sumará un 1,5% adicional para el año 2026. «La decisión del Ejecutivo regional ha sido hacer efectiva en este mismo mes de diciembre ese incremento salarial para los empleados públicos del Gobierno de La Rioja y con carácter retroactivo al día 1 de enero de 2025».

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha señalado que esta medida supone un esfuerzo económico de 19,5 millones de euros y que se hará ya efectiva en la nómina que cobran en diciembre todos los empleados públicos de la comunidad autónoma. Domínguez ha enfatizado el «enorme desafío técnico» que supone aplicar la subida con esta celeridad, «en primer lugar porque hay que encontrar a final de año crédito presupuestario suficiente para adoptarla y, en segundo término, porque hay que tramitar miles de nóminas para hacer efectivo el incremento salarial».

Domínguez ha subrayado que el Gobierno de La Rioja puede afrontar este reto en apenas veinte días «porque tenemos una comunidad autónoma con mucha estabilidad financiera y un buen control del gasto público». El consejero portavoz ha intuido que otras entidades públicas (tanto comunidades autónomas como ayuntamientos) no podrán reaccionar con la misma rapidez.

Además, el portavoz ha reclamado a la administración central que tenga en cuenta e incorpore a las regiones a la hora de negociar medidas que afecten a los empleados públicos, ya que la mayoría dependen de las comunidades autónomas. «El compromiso del Gobierno de La Rioja con sus empleados es total y por eso vamos a hacer efectivo este pago en los próximos veinte días, pero deberíamos participar con el Ministerio en la negociación al menos para prepararnos a afrontar ese tipo de desafíos».