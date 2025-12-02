Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE Los nuevos datos del Censo Anual 2025 muestran patrones de crecimiento, despoblación y diferencias por sexo en municipios grandes y pequeños

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los primeros resultados del Censo Anual de Población 2025, que sitúan a España en 49.128.297 habitantes, tras crecer en más de medio millón durante 2024. El informe confirma que el 14,1% de la población tiene nacionalidad extranjera, que una de cada cinco personas nació fuera del país, y que los mayores incrementos se dieron entre ciudadanos de Colombia, Venezuela y Marruecos.

El INE incorpora por primera vez nuevas variables laborales del Censo de 2023 —como la ocupación, la actividad del establecimiento o la situación profesional— y publica también el estado civil correspondiente a 2022, 2023 y 2024.

En el caso de La Rioja, en estos cinco años que cubre el censo (2021-2025) la región se ha puesto en 326,803 habitantes, cuando en 2021 era de 319.444, un crecimiento mde 7.359 personas.

Con este contexto nacional como telón de fondo, los datos municipales permiten radiografiar cómo evoluciona la población en La Rioja, qué municipios se expanden, cuáles pierden habitantes y dónde se concentra la mayor diferencia entre mujeres y hombres. Estas son algunas de las curiosidades que deja el último censo.

1 Los municipios más poblados de La Rioja

El área metropolitana de Logroño concentra el mayor peso demográfico y sigue atrayendo población por servicios, empleo y transporte

El nuevo censo confirma que la población riojana continúa muy concentrada en torno a Logroño y su entorno metropolitano. Las ciudades cabecera —Calahorra, Arnedo, Haro o Alfaro— mantienen su peso como polos económicos y de servicios, mientras los municipios limítrofes a la capital siguen creciendo gracias a la vivienda nueva y a la movilidad laboral

1 Logroño – 151.681 2 Calahorra – 25.292 3 Arnedo – 15.076 4 Haro – 12.153 5 Lardero – 12.100 6 Alfaro – 9.969 7 Villamediana de Iregua – 9.243 8 Nájera – 8.313 9 Santo Domingo de la Calzada – 6.428 10 Autol – 4.925 11 Rincón de Soto – 4.035 12 Albelda de Iregua – 3.953 13 Pradejón – 3.715

2 Los municipios que más han crecido

Logroño

El dinamismo residencial y económico impulsa al cinturón de Logroño, seguido por cabeceras comarcales y zonas industriales en expansión

El crecimiento demográfico se concentra en el entorno inmediato de la capital y en municipios con oferta de vivienda, servicios y empleo. Logroño encabeza la subida absoluta, seguido de Lardero, Calahorra, Villamediana y Haro, confirmando el desplazamiento de población hacia zonas bien comunicadas y con calidad de vida atractiva.

1 Logroño +1.085 2 Lardero +1.029 3 Calahorra +713 4 Villamediana de Iregua +648 5 Haro +538 6 Albelda de Iregua +443 7 Alfaro +366 8 Agoncillo +313 9 Nájera +262 10 Alberite +246 11 Autol +227 12 Sojuela +226 13 Santo Domingo de la Calzada +215 14 Arnedo +208 15 Rincón de Soto +200 16 Navarrete +192 17 Pradejón +150 18 Murillo de Río Leza +145 19 Quel +136

3 Los municipios que más población han perdido

Corporales

La despoblación avanza en zonas rurales envejecidas, con escaso relevo generacional y limitación de servicios básicos

Los pequeños municipios de montaña y las zonas rurales del Camero Viejo, la Sierra y el alto Cidacos concentran las mayores pérdidas. El envejecimiento, la baja natalidad y la marcha de jóvenes a municipios más grandes siguen determinando la caída demográfica.

1 Corporales –54 2 Villavelayo –33 3 San Millán de Yécora –32 4 Torre en Cameros –31 5 Valdemadera –30 6 Villoslada de Cameros –29 7 Badarán –29 8 Cornago –25 9 Villar de Torre –23 10 San Asensio –23 11 Bañares –22 12 Manjarrés –22 13 Azofra –22 14 Santurde de Rioja –22 15 Anguiano –21 16 Viguera –20

4 Los municipios con más mujeres que hombres

Calahorra

Las diferencias de sexo se acentúan en los municipios grandes, influenciadas por la esperanza de vida y el atractivo urbano para mujeres jóvenes y mayores

La estructura demográfica muestra que las grandes ciudades concentran un mayor número de mujeres. Factores como la mayor longevidad femenina, la disponibilidad de servicios y la llegada de población joven por estudios y empleo explican esta tendencia.

1 Logroño +3.061 2 Calahorra +1.508 3 Haro +768 4 Santo Domingo de la Calzada +430 5 Nájera +413 6 Arnedo +401 7 Alfaro +371 8 Cervera del Río Alhama +269 9 Autol +249 10 Rincón de Soto +239 11 Quel +224 12 Murillo de Río Leza +221 13 Pradejón +217 14 Albelda de Iregua +216 15 Ezcaray +209 16 Aldeanueva de Ebro +189 17 Baños de Río Tobía +176 18 Navarrete +167 19 Alberite +164 20 Arnedillo +162

5 Los municipios con más hombres que mujeres

Villavelayo

La tendencia se invierte en áreas rurales envejecidas, donde siguen predominando actividades agrícolas, ganaderas o forestales tradicionalmente masculinas

En zonas de montaña o municipios muy pequeños, la estructura poblacional se inclina hacia una mayoría masculina. Se trata de localidades envejecidas, con baja natalidad y escasa llegada de población femenina joven

1 Corporales +34 2 Villavelayo +33 3 San Millán de Yécora +32 4 Torre en Cameros +31 5 Valdemadera +30 6 Villoslada de Cameros +29 7 Laguna de Cameros +28 8 Nieva de Cameros +27 9 Redecilla del Camino +27 10 Ortigosa de Cameros +26 11 Pazuengos +25

6 Los municipios que más han crecido proporcionalmente

Cuando se analiza el crecimiento en porcentaje respecto a su población inicial, el foco se desplaza a los municipios pequeños, donde aumentos modestos en números absolutos suponen un cambio notable en términos relativos. Destacan Villarroya y Torrecilla sobre Alesanco, seguidos de Cellorigo, Valdemadera y Sojuela, que registran crecimientos significativos en relación a su tamaño.

Top 5: Villarroya (+80%), Torrecilla sobre Alesanco (+65,7%), Cellorigo (+50%), Valdemadera (+50%), Sojuela (+47,9%)

7 Los municipios más «estables» demográficamente

Algunos municipios apenas han variado su población total en cinco años, mostrando una sorprendente estabilidad en un contexto de despoblación generalizada. Son localidades donde la cifra de habitantes se ha mantenido prácticamente idéntica entre 2021 y 2025, con cambios de menos de cinco personas en ese periodo.

Top 5: Ochánduri, Zarzosa, Viniegra de Abajo, Briones y otro municipio más del grupo de mínima variación, todos ellos con cambios casi nulos en el quinquenio.