El Gobierno riojano impulsa la caza de jabalíes y la limpieza para evitar la peste porcina La Consejería de Agricultura y Ganadería también ha acordado flexibilizar las medidas cautelares acordadas hace un mes ante el avance de la Dermatosis Nodular Contagiosa

Diego Marín A. Logroño Martes, 2 de diciembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha anunciado este martes tras el Foro de Sanidad Animal, que intensificar la caza de jabalíes en aquellos municipios donde se asientan explotaciones de porcino y solicitará al Consorcio de Aguas y Residuos que se refuerce la limpieza y retirada de basura en contenedores ubicados en áreas recreativas situadas en zonas con riesgo. «Facilitaremos a los cotos, ubicados dentro y fuera de la Reserva Regional de Caza, la autorización de medidas excepcionales para el uso de esperas, ganchos y guardas, y estamos en disposición de contratar guardas rurales para incentivar el número de capturas», ha declarado Noemí Manzanos.

La consejera ha transmitido en el foro un mensaje de tranquilidad sobre la enfermedad y ha resaltado que «no supone un riego de infección para el ser humano ni por contacto con los animales ni por el consumo de productos derivados de ellos». El virus sí que es altamente contagioso para cerdos y jabalíes, pudiendo alcanzar un índice de mortalidad del 100%, «lo que obliga a extremar las medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones de ganado como en el transporte», ha precisado Noemí Manzanos.

Actualmente, La Rioja cuenta con 85 explotaciones de ganado porcino, de las cuales un 73% son de cebo, que suman 185.000 animales. Por otra parte, el último estudio que maneja la Consejería estima que el número de jabalíes en La Rioja está en ascenso en los últimos años, con una población que supera los 8.500 ejemplares. Manzanos considera que «es imprescindible la coordinación entre Ganadería y Medio Natural para el seguimiento y control de la enfermedad», tal y como ha trasladado a Organizaciones Profesionales Agrarias, Colegio Oficial de Veterinarios y agentes forestales. Teniendo en cuenta los casos positivos de jabalíes confirmados en Barcelona, se deben extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones con el empleo de desinfectantes y la adopción de medidas higiénicas por parte del personal de las granjas, así como la limpieza, desinfección de todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de la comunidad autónoma.

«Hablamos de aumentar la vigilancia pasiva mediante acciones de información y sensibilización que fomenten la colaboración ciudadana, y especialmente del sector cinegético y otros agentes que están en contacto con la naturaleza. Y debemos intensificar la búsqueda de animales muertos o que presenten síntomas, y aquí tienen un papel protagonista en la vigilancia activa los cazadores, los agentes forestales y también los miembros del Seprona«, ha añadido Manzanos. Por otro lado, la Consejería y el sector ganadero han acordado flexibilizar las medidas cautelares acordadas en La Rioja hace un mes ante el avance de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y que fue detectada en Cataluña y en otros países de la Unión Europea.

Noemí Manzanos ha explicado que la afección se ha estabilizado en Cataluña, donde se ha logrado un alto porcentaje de vacunación en las zonas de riesgo, y teniendo en cuenta el menor impacto en el sector, se ha consensuado flexibilizar algunas de las medidas cautelares adoptadas para facilitar la lucha contra la enfermedad. En concreto, en el apartado primero de la Resolución de medidas aprobada, relativa a la suspensión temporal celebración de ferias, concursos o certámenes de animales, se acota la suspensión expresamente a las especies bovina, porcina y aviar. Y también se elimina el apartado séptimo que impedía los movimientos indirectos de animales con origen o destino en la comunidad autónoma.