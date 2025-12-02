La situación asistencial en La Rioja: 487 pacientes en Urgencias, 3 ingresos por covid y 24 por gripe El servicio de Urgencias atendió este miércoles a 399 personas en el Hospital San Pedro de Logroño y a 88 en el de Calahorra

Las infecciones respiratorias agudas y la gripe han protagonizado durante la última semana una escalada de casos, con hospitalizaciones incluidas. Su presencia ha crecido y su incidencia también se nota en el número de pacientes que este lunes visitaron los servicios de Urgencias, que atendieron a 399 en el Hospital San Pedro de Logroño (de los que 279 eran adultos) y a 88 en el de Calahorra (70 adultos).

En el caso de la gripe, la vigilancia centinela -integrada por 24 equipos de Atención Primaria- sitúa la incidencia en 173,56 casos por 100.000 habitantes, frente a los 189,93 de la semana anterior. Y a fecha 1 de diciembre, según los datos proporcionados por la Consejería de Salud, hay 24 personas ingresadas por gripe y 3 por covid. De momento, ninguna ha requerido hospitalización por virus respiratorio sincitial (VRS).

Las infecciones respiratorias agudas, en la semana 48, la que acabó el domingo 30 de noviembre, han registrado una escalada importante: con 743,36 casos por 100.000 habitantes, frente a los 638,57 de la semana previa. Los grupos más afectados son los de 1 a 4 años, seguidos del de 5 a 14 años, en la misma tendencia registrada en semanas anteriores.

«Éxito» de vacunación

En relación a la campaña de vacunación, Salud ha señalado que la campaña de vacunación «sigue progresando con incrementos sustanciales en coberturas». En total, se han suministrado 80.683 dosis frente a la gripe (6.000 más que la semana pasada) y 35.345 frente al covid (2.000 más). La cobertura en mayores de 65 años, en el primer caso, se sitúa en 59,64% (4 puntos más) y en el caso del covid, en 47,41% entre los mayores de 70 años (2 puntos más).

Además, el punto de vacunación sin cita que se habilitó en el San Pedro entre el 24 y el 28 de noviembre permitió administrar 1.071 dosis de gripe en adultos, 555 de covid y 3 intranasales pediátricas. Este recurso se complementará «de manera puntual» este miércoles con una nueva jornada de vacunación en los centros de salud de Haro y Calahorra en horario de 16.00 a 20.00 horas.

La campaña de vacunación se mantendrá activa en La Rioja «mientras haya circulación del virus», siempre en función de la disponibilidad de los viales. Los ciudadanos que lo precisen podrán solicitar cita a través del teléfono de Salud Responde (941 29 83 33, opción 2), gestionarlo a través de la aplicación o web de Rioja Salud, o contactar con el centro de salud o consultorio.

El Gobierno de La Rioja continuará actualizando semanalmente la evolución de la gripe, las infecciones respiratorias y la situación asistencial para garantizar «una comunicación transparente» y ofrecer información actualizada a la población y a los profesionales sanitarios. Y el Plan de Contingencia sigue «plenamente activado», con medidas «escalonadas» para garantizar capacidad asistencial, seguimiento de pacientes vulnerables, coordinación con residencias y refuerzo de la actividad hospitalaria cuando es necesario.