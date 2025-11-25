Las noticias imprescindibles Estos son los temas sobre los que ha girado la actualidad de este martes

25N La Rioja alza la voz contra la violencia machista y reclama «tolerancia cero»

Una concentración en El Espolón y una marcha por el centro de Logroño reinvindicaron por separado medidas para atajar la lacra machista

25N La Rioja une voluntades y recursos para ofrecer un «compromiso real» a las víctimas de violencia machista

El Parlamento de La Rioja ha acogido el acto central de reconocimiento de las mujeres objeto de maltrato con la voluntad de dotar de «eficacia y esperanza» a todas las medidas

Salud En la diana de la esperanza

Investigación y avances tecnológicos en detección, terapias, tratamientos... La Rioja, referente en la batalla oncológica, sitúa en el eje al paciente y una apuesta por el abordaje personalizado, integral y humano

Operación policial Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales

Durante el registro del lugar donde se hospedaba el arrestado y en el que estaba con la joven, se localizó una variedad de objetos de carácter sexual

Educación El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros

El espacio, cuyo proyecto acaba de salir a licitación por dos millones, contemplará un paraninfo para 500 personas, 20 aulas y dos laboratorios

Calahorra Licitado el Centro del Envase por 10,9 millones de euros

Domínguez justifica la reducción del proyecto gestado por el Gobierno de Andreu: «Estaba sobredimensionado»

Sociedad Uno de cada tres jóvenes riojanos siente soledad no deseada de forma frecuente

Un estudio de la Fundación Pioneros identifica los factores sociales y emocionales y plantea algunas claves para hacer frente al problema

Tribunales Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad

El juzgado determinó que había actuado de buena fe, cumpliendo los requisitos legales y le concedió la exoneración total del pasivo

Gobierno de La Rioja Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas

Domínguez destaca que el ya exdirector genera cuenta con «el perfil adecuado» para seguir adelante con la ampliación del Ecoparque o el sistema de abastecimiento supramunicipal Cidacos

Nueva fiscal general Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz

El presidente del Gobierno, recién regresado de Sudáfrica y Angola, se decanta esta vez por un perfil reconocido en la carrera y sin aristas, similar al de Segarra, su primer nombramiento en 2018

Cuatro muertos por un escape de gas en Málaga

El suceso, registrado a las 15.20 horas de este martes, ha tenido lugar en la barriada El Pontil, en el casco histórico de Torrox

Mundo Ucrania acepta avanzar sobre el plan de paz de EE UU pero Europa duda de la voluntad de Rusia

Trump asegura que va a haber «acuerdo» pese a los reparos de Moscú y que sólo faltan unos detalles «delicados aunque no insuperables»

