Traseras de Corazonistas, entre avenida de la Paz y obispo Fidel García, donde se levantará el edificio para Medicina. Justo Rodríguez

El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros

El espacio, cuyo proyecto acaba de salir a licitación por dos millones, contemplará un paraninfo para 500 personas, 20 aulas y dos laboratorios

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:56

Comenta

Los avances en la implantación del grado de Medicina discurren por varios caminos simultáneos. El primero, el formal y puramente educativo, que depende de la aprobación del plan de estudios por la Aneca, sigue a la espera de una respuesta. El segundo, el administrativo y logístico, va tomando velocidad.

Este martes, el Consejo de Gobierno ha anunciado la licitación de la redacción del proyecto para el denominado Edificio 2 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UR. Un espacio que se ubicará en la parcela de 9.300 metros de las traseras de Corazonistas. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha desvelado algunos de los detalles del proyecto. El primero, que esa redacción tendrá un coste de 2 millones de euros para levantar una construcción cuya inversión final se estima en 32,4 millones. Con el proyecto ya redactado, los plazos de ejecución estimado son de entre 31 y 34 meses, por lo que es probable que, si se cumple con el anuncio de que Medicina esté implantada en la UR el próximo curso, no será hasta al menos cuatro años cuando los alumnos puedan disponer de esa instalación.

«La Universidad de La Rioja, titular del Edificio 1 [la Escuela de Enfermería] ya está realizando adaptaciones de obra para que provisionalmente puedan ser albergados en ese edificio», ha indicado Domínguez.

Aulas y paraninfo

El proyecto del edificio para el grado de Medicina ya está medianamente perfilado, a falta de tomar cara. Por ejemplo, en la planta baja se instalarán cuatro aulas con capacidad para 150 personas, seis espacios para entre 60 y 80 personas, ocho para entre 35 y 50 alumnos además de dos aulas de informática y otros dos laboratorios de investigación de 150 metros cuadrados cada uno.

Y la UR contará por fin con un paraninfo, un espacio destinado a los grandes eventos académicos. «Era una petición histórica de la UR», ha explicado. Se tratará de una gran sala de 750 metros cuadrados que podrá albergar a 500 personas.

