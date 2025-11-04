Aprobado un gasto de dos millones para el proyecto del edificio de Medicina El Ejecutivo riojano destina una partida para la contratación y licitación del plan | El inicio de las obras se prevé para 2027

María José Pérez Martes, 4 de noviembre 2025, 13:05 | Actualizado 13:57h.

El Gobierno regional acaba de dar otro paso para hacer realidad la implantación de los estudios de Medicina en la Universidad de La Rioja. Mientras continúa pendiente de la autorización por parte de Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) de su puesta en marcha, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes un gasto de dos millones de euros para la licitación del proyecto básico y de ejecución, codirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un nuevo edificio en la parcela sur de Corazonistas.

El nuevo edificio se ubicará en una parcela de 11.000 metros cuadrados y quedará conectado con el campus actual. La previsión del Ejecutivo regional es que durante el próximo año 2026 se redacte el proyecto básico y el de ejecución, con lo que en 2027 podrían comenzar las obras cuyo plazo máximo de ejecución será de 34 meses.

Debido a la próxima implantación del Grado de Medicina y al aumento del alumnado de Enfermería, que en dos años ha pasado de 75 a 120 plazas de nuevo ingreso, es necesario aumentar los espacios de la Facultad de Ciencias de la Salud. Así, según ha detallado el portavoz de Ejecutivo, Alfonso Domínguez, el pasado 31 de octubre se formalizó el contrato con Aricol, por 300.235 euros, para acometer actuaciones de mejora y ampliación de equipamiento (laboratorios docentes y zonas de simulación) en el actual edificio de Enfermería.

Otros acuerdos

ADER Ayudas a la industria agroalimentaria

Las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario podrán solicitar hasta el próximo día 12 de diciembre las ayudas impulsadas por la ADER con el objetivo de fomentar las inversiones en las mismas. El presupuesto total de las subvenciones asciende a 4 millones de euros.

El proyecto de inversión subvencionable debe realizarse en un centro de trabajo ubicado en La Rioja y ser igual o superior a 50.000 euros, excepto en el caso de que el beneficiario sea una empresa de nueva creación –constituida a partir del 14 de diciembre de 2024- o de hasta diez trabajadores, en cuyo caso el proyecto deberá ser igual o superior a 20.000 euros.

Serán susceptibles de ayudas las inversiones productivas, como la adquisición de terrenos clasificados como suelo industrial; la adquisición de naves o locales; la construcción de nuevos bienes inmuebles, así como la modernización, mejora o reforma de nuevos emplazamientos; instalaciones técnicas; adquisición de maquinaria y bienes de equipo, así como los equipos informáticos vinculados, honorarios de proyectos y dirección de obra; elementos de transporte exterior cuando sea obligado para el desarrollo de la actividad y adquisición de barricas en determinados proyectos. Los activos con carácter general deberán ser nuevos.

Educación 538.000 euros para ayudas a comedor de alumnos transportados

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Educación un gasto de 538.053,25 euros para la concesión de ayudas directas de comedor escolar al alumnado que tiene la consideración de transportados en el curso 2025/2026. La cuantía de esta ayuda, de la que el curso pasado se beneficiaron 474 estudiantes, se repartirá en dos partidas de 269.026,68 euros, una este año y otra en 2026.

Así se financian de forma íntegra los gastos de comedor de los escolares riojanos de Infantil y Primaria que se ven obligados a desplazarse a diario al no disponer de colegios en sus municipios.

Infraestructuras Mejora de firme de tres carreteras

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial en las carreteras riojanas, el Gobierno regional invertirá 500.000 euros para ejecutar dos proyectos que afectan a tres vías diferentes. Así, esta cuantía irá destinada a acelerar los plazos de ejecución de las obras de refuerzo de firme de las carreteras LR-308 y LR-412, que forman parte de una misma actuación, así como del refuerzo de firme de la carretera LR-482, entre el enlace de la LR-134 y la aldea de Murillo de Calahorra.

El proyecto de mejora de la LR-308 y la LR-412, que comprende una longitud de 4,9 kilómetros entre Villarta-Quintana y Grañón, está siendo ejecutado por la empresa Riojana de Asfaltos S.A. por un importe de 456.144,86 euros. La UTE Murillo Calahorra está llevando a cabo la adecuación de la LR-482, una obra que abarca 3,05 kilómetros de longitud y que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 474.680,12 euros.

Educación Actualización de la plataforma Racima

La mejora del contrato del servicio de mantenimiento, mejora y evolución de la plataforma Racima para los centros de educación no universitaria sostenidos con fondos públicos del Ejecutivo riojano contará con una partida de 2.133.121,10 euros.

En la actualidad, unos 150 centros de educación riojanos y 55.000 alumnos, con sus tutores legales correspondientes, utilizan Racima. La plataforma soporta una media de 6.000 accesos diarios, con picos simultáneos de hasta 900 peticiones. Su mensajería interna soporta cerca de mil mensajes diarios.

Pequeños municipios Asistencia técnica para la gestión de fondos europeos

En su reunión de este martes, el Consejo de Gobierno también ha aprobado una adenda de modificación al convenio suscrito con la Federación Riojana de Municipios (FRM) para prestar asistencia técnica a los ayuntamientos de menos de 2.500 habitantes en materia de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En concreto, la modificación permite duplicar el número de horas de apoyo que se ofrecen en función del volumen de ayudas gestionadas por cada entidad local, con cuatro categorías que van desde los 40.000 euros hasta los más de 100.000 euros.