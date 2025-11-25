Uno de cada tres jóvenes riojanos siente soledad no deseada de forma frecuente Un estudio de la Fundación Pioneros identifica los factores sociales y emocionales y plantea algunas claves para hacer frente al problema

Juan Marín del Río Logroño Martes, 25 de noviembre 2025

La soledad no deseada se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales entre la juventud riojana, según el primer diagnóstico elaborado por la Fundación Pioneros. Seis de cada diez jóvenes -entre 14 y 29 años- ha experimentado esta sensación en algún momento, y un porcentaje significativo -36%- la sufre de manera frecuente, especialmente por las noches y los fines de semana. El estudio, presentado ante entidades sociales, responsables institucionales e investigadores, recoge la participación directa de más de 550 jóvenes y constituye la investigación más amplia realizada en la región sobre este fenómeno.

Durante la presentación, el investigador del proyecto, José Álamo, destacó que este estudio rompe con la lógica tradicional de «investigar primero y actuar después, pues investigación y acción se desarrollan de forma simultánea». Los datos revelan una relación estrecha entre soledad, desigualdad y salud emocional. El 70% de quienes han sufrido acoso escolar reconoce haber sentido soledad de manera intensa, y entre los jóvenes que reportan mala salud emocional el porcentaje supera el 80%.

Los jóvenes migrantes presentan índices significativamente superiores de soledad, sobre todo aquellos recién llegados o sin estabilidad familiar. Las dificultades económicas -presentes en casi un tercio de la muestra-, las relaciones familiares tensas y la falta de actividades accesibles son otros factores decisivos. Incluso aspectos cotidianos, como el precio del transporte interurbano -un joven denunció que el precio de 2,75 euros por trayecto era una causa fundamental de su soledad-, condicionan la participación social y agravan el aislamiento, especialmente en municipios pequeños que requieren de servicios de este tipo.

Tras la investigación, Álamo formuló varias «recomendaciones prioritarias». Propone «ampliar los horarios de espacios públicos y abrir centros educativos por las tardes» para aumentar los lugares de encuentro. También se recomienda «ofrecer actividades gratuitas o de bajo coste, especialmente en zonas rurales, y mejorar la frecuencia y el precio del transporte» para garantizar que ningún joven quede aislado por motivos económicos o geográficos. Otro punto clave es la «creación de un plan de acogida para personas migrantes» -ausente en La Rioja- que acompañe los primeros años de llegada, etapa en la que el riesgo de soledad es mayor. Finalmente, se plantea «reforzar los servicios de apoyo emocional y las redes comunitarias para detectar de forma temprana situaciones de sufrimiento psicológico».

Conclusiones del informe

El estudio ofrece una radiografía inédita de la soledad juvenil en la región, pero la falta de conocimiento sobre sus causas y consecuencias entre jóvenes y profesionales limita la intervención. Las relaciones familiares y sociales son determinantes: conflictos, ausencia de apoyos o amistades superficiales se asocian directamente al aislamiento. La salud física y mental influye de manera grave, llegando en casos extremos a pensamientos o intentos suicidas. La soledad afecta especialmente a jóvenes LGTBIQ+, con dificultades económicas, víctimas de 'bullying' o con diversidad funcional. Estos resultados muestran un fenómeno complejo, marcado por factores sociales, económicos y emocionales, que exige atención.